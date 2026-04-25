Previsión de la Aemet para Tegueste: ¿lloverá este domingo en la Romería de San Marcos?

La previsión del tiempo en Tegueste para este domingo 26 de abril de 2026, día en el que el municipio celebra su esperada Romería de San Marcos Evangelista, estará marcada por la inestabilidad, con alta probabilidad de lluvia durante la madrugada y primeras horas del día, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Según los datos de la Aemet, las lluvias en Tegueste podrían ser más probables en el arranque de la jornada, con una probabilidad del 90% entre las 00:00 y las 06:00 horas. A partir de la mañana, la situación tenderá a mejorar de forma progresiva, aunque no se descartan precipitaciones débiles durante el resto del día.
Durante la franja de 06:00 a 12:00 horas, la probabilidad de lluvia baja al 25%, mientras que entre las 12:00 y las 18:00 horas se reduce al 10%. Sin embargo, de cara a la tarde-noche, el riesgo vuelve a aumentar hasta el 45%, lo que podría afectar a los últimos actos de la jornada festiva.
Las temperaturas en Tegueste se mantendrán frescas durante todo el día, con valores que oscilarán entre los 13 y los 17 grados, lo que obligará a los asistentes a la romería a abrigarse, especialmente en las primeras horas.
A medida que avance la jornada, el tiempo dará cierta tregua, con intervalos nubosos y menor probabilidad de precipitaciones, lo que facilitará el desarrollo de los actos centrales.
Tiempo variable en Canarias este domingo
En el conjunto del Archipiélago, la previsión del tiempo en Canarias apunta a una jornada sin avisos meteorológicos, pero con intervalos nubosos y lluvias débiles en el norte, sobre todo en la madrugada y al final del día.
En las islas orientales, la probabilidad de precipitaciones será menor, mientras que en las occidentales, como Tenerife, la nubosidad será más abundante.
Las temperaturas en Canarias apenas registrarán cambios, con máximas de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
El viento soplará moderado del norte, con predominio del nordeste en las islas occidentales.