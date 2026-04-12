La AEMET prevé para este domingo, 12 de abril, en Canarias una jornada marcada por el viento fuerte y los cielos nubosos en varias zonas del Archipiélago, con avisos activos por fenómenos costeros y rachas intensas a partir de la tarde.
Durante la primera mitad del día, predominarán los cielos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas, donde no se descartan lluvias débiles a moderadas. Con el paso de las horas, se abrirán claros, especialmente por la tarde.
En el resto del Archipiélago, el tiempo será en general poco nuboso, aunque el suroeste de Tenerife presentará intervalos de nubes con probables precipitaciones débiles.
Viento fuerte y avisos activos en Canarias
El principal protagonista será el viento en Canarias, con intensidad moderada de componente norte a nordeste, que irá ganando fuerza a lo largo del día. La AEMET advierte de intervalos de viento fuerte en zonas de interior de Lanzarote, el litoral y la península de Jandía en Fuerteventura, así como en las cumbres y vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas.
A partir de la tarde, la situación se intensificará con rachas muy fuertes, lo que ha llevado a activar avisos amarillos por viento en varias islas. Estas rachas podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora, especialmente en zonas altas y vertientes expuestas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Fenómenos costeros y estado del mar
Además del viento, también se mantienen activos los avisos por fenómenos costeros, con especial incidencia en Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife.
Se espera viento del noreste de hasta 61 km/h (fuerza siete) en el mar, lo que provocará una situación de mar combinada con olas de cuatro a cinco metros en algunos puntos, especialmente en aguas de Lanzarote.
Temperaturas sin grandes cambios
En cuanto a las temperaturas en Canarias, se mantendrán sin cambios significativos o en ligero descenso en las islas de mayor relieve.
Las previsiones apuntan a valores de entre 16 y 19 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre 16 y 20 grados en Santa Cruz de Tenerife, lo que mantiene un ambiente suave pese al protagonismo del viento.