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Avisos amarillos en Canarias: la AEMET prevé rachas de viento muy fuertes para este domingo

La mayor intensidad se espera en las cumbres y vertientes expuestas de las islas montañosas, principalmente a partir de la tarde-noche
Foto de archivo de la Torre de la Concepción en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, bajo un cielo nuboso con un charco de lluvia en el suelo en primer plano.
La previsión de la AEMET para este domingo 12 de abril incluye cielos nubosos y probabilidad de lluvias débiles en el norte de Tenerife. | DA
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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo en varias islas del Archipiélago para este domingo, 12 de abril. La jornada estará marcada por un aumento de la inestabilidad atmosférica, con el viento y el estado del mar como principales protagonistas a partir de la segunda mitad del día.

Riesgo por viento y fenómenos costeros

Según la AEMET, se esperan rachas muy fuertes en las cumbres y en las vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas. Esta situación ha motivado la activación de avisos por viento en: Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria.

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Paralelamente, el litoral también se verá afectado. El aviso amarillo por fenómenos costeros estará vigente en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, donde el estado del mar requerirá especial precaución.

Nubosidad y precipitaciones

La predicción apunta a un predominio de cielos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas de mayor relieve.

En estas zonas, son probables las lluvias débiles a moderadas, especialmente durante la primera mitad del domingo, tendiendo a abrirse claros por la tarde.

En el resto del archipiélago se esperan intervalos nubosos, aunque en el suroeste de Tenerife predominarán los cielos cubiertos con probabilidad de lluvias débiles en general.

Descenso térmico y evolución del viento

Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso en las islas con cumbres más altas.

En las capitales canarias, los valores se moverán en los siguientes rangos. Santa Cruz de Tenerife: mínima de 16°C y máxima de 20°C. Las Palmas de Gran Canaria: mínima de 16°C y máxima de 19°C.

El viento soplará de componente norte a nordeste, moderado en general, pero con intervalos de fuerte en el interior de Lanzarote, el litoral y la península de Jandía (Fuerteventura).

La mayor intensidad se espera en las cumbres y vertientes expuestas de las islas montañosas, principalmente a partir de la tarde-noche, cuando las rachas podrían ser especialmente intensas.

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