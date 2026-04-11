La Aemet activa avisos en Canarias: el mapa de las zonas en riesgo en las próximas horas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado sus previsiones para el Archipiélago, activando avisos amarillos por un episodio de vientos intensos y fuerte oleaje.
El mapa de avisos se tiñe de color amarillo ante la llegada de rachas que alcanzarán los 70 kilómetros por hora y condiciones marítimas de fuerza 7 en los canales interinsulares.
Zonas afectadas por las fuertes rachas de viento
El fenómeno meteorológico comenzará a intensificarse a partir de la tarde de este domingo, 12 de abril, extendiéndose durante toda la jornada del día siguiente.
Las zonas con mayor riesgo por viento se localizan en las cumbres y el sureste de Gran Canaria, así como en el extremo noroeste y la vertiente sudeste de Tenerife.
En las islas occidentales, la situación será similar. En La Gomera, el viento afectará principalmente a las zonas altas y las vertientes sureste y oeste. Por su parte, en La Palma, el aviso se centra en las cumbres y los extremos sudeste y noroeste, mientras que en El Hierro la incidencia será mayor en las zonas altas y la vertiente sur.
A partir de la medianoche del lunes 13, el viento del noreste cobrará protagonismo, afectando también a zonas del interior de Lanzarote y manteniendo la intensidad en las cumbres de la provincia occidental.
Riesgo por mar de fondo
La situación en el mar será especialmente inestable. Se espera la presencia de viento del noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), especialmente localizado al sur del canal Anaga-Agaete y en el sureste de Gran Canaria. Esta situación de peligro obliga a extremar las precauciones en las zonas de costa.
En Lanzarote y Fuerteventura, el escenario se complica con la llegada de mar combinada del norte, con olas que podrían oscilar entre los 4 y 5 metros de altura. En la costa este de estas islas, mar adentro, se prevé temporalmente viento de fuerza 7.
Cronología de los avisos
Los avisos por viento y fenómenos costeros se encuentran distribuidos de la siguiente manera según la previsión técnica:
- Domingo 12 de abril (desde las 18:00): Inicio de las rachas de 70 km/h en cumbres y vertientes expuestas de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro.
- Lunes 13 de abril: Persistencia del viento del noreste durante toda la jornada en las islas de mayor relieve e interior de Lanzarote. Los avisos costeros en El Hierro, La Gomera y el oeste de La Palma se mantendrán activos, en principio, hasta el mediodía.
En Tenerife, la afectación por viento será notable en el extremo noroeste y en las zonas altas de la dorsal, además de la vertiente sureste, donde la aceleración del viento del noreste será más evidente.
Se recomienda seguir las actualizaciones oficiales ante la evolución de este episodio de tiempo adverso en las islas.