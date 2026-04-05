La Aemet avisa: suben las temperaturas en Canarias, pero no olvides el paraguas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Canarias una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas en las islas orientales y cielos con intervalos nubosos. El archipiélago registrará vientos flojos de componente norte, que girarán a sur en las cumbres, y posibles lluvias débiles.
El tiempo en Canarias mantendrá una tónica de estabilidad generalizada, aunque no se descartan precipitaciones dispersas y ocasionales en las islas de mayor relieve durante la tarde. La situación marítima presentará marejadilla o marejada, con olas que podrían alcanzar los dos metros de altura debido al mar de fondo del norte.
Previsión meteorológica en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
En Tenerife, el cielo permanecerá poco nuboso por la mañana. Durante la tarde, la evolución nubosa podría dejar lluvias ocasionales en el interior. Los termómetros en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 24 de máxima. El viento soplará flojo del norte, con rachas más intensas en los extremos noreste y noroeste.
La isla de La Palma registrará una evolución similar, con nubes de desarrollo vespertino que podrían descargar agua de forma dispersa. Las temperaturas se mantendrán estables o en ligero ascenso, con mínimas de 17 grados en la capital palmera. En las cumbres, el viento tenderá a componente sur durante la primera mitad del día.
En La Gomera y El Hierro, el domingo transcurrirá con cielos despejados y algunos intervalos en zonas bajas del norte al final de la jornada. Valverde marcará la mínima más baja de la provincia con 12 grados, mientras que San Sebastián de la Gomera alcanzará los 23 grados de máxima.
El tiempo en la provincia de Las Palmas
Gran Canaria presentará cielos poco nubosos, con presencia de nubes medias y altas a primeras horas. El calor ganará protagonismo en las franjas costeras debido al ascenso de las máximas. En Las Palmas de Gran Canaria, se esperan valores entre los 18 y los 22 grados. El viento será variable y flojo, predominando el norte en las costas.
En las islas más orientales, Lanzarote y Fuerteventura vivirán un aumento notable de las temperaturas máximas, especialmente en la mitad sur y vertientes oeste. Arrecife podría alcanzar los 26 grados. Predominarán los intervalos de nubes medias y altas, con vientos que rolarán al este en las horas centrales del día, ganando algo de intensidad en el interior.