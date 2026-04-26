Brutal agresión en el Huesca-Zaragoza: un portero pierde el control y desata el caos

El guardameta del Real Zaragoza, Esteban Andrada, protagoniza una agresión bochornosa sobre Jorge Pulido en el derbi ante la SD Huesca, que ganó este último por la mínima. El portero argentino propinó un puñetazo al capitán local durante el tiempo de descuento del encuentro. Este incidente provocó tres expulsiones y obligó al mediocentro Francho Serrano a situarse bajo los palos por falta de cambios.
La tensión del derbi aragonés estalló de forma violenta en los últimos minutos del choque disputado en El Alcoraz. Con los nervios a flor de piel por la importancia del resultado, Esteban Andrada perdió el control absoluto de sus actos. El arquero se desentendió del balón para dirigirse directamente hacia el capitán de la SD Huesca. Sin mediar palabra, el futbolista del conjunto blanquillo asestó un potente derechazo en el rostro de Jorge Pulido.
🟥 ¡ANDRADA EXPULSADO!— DAZN España (@DAZN_ES) April 26, 2026
El portero del Real Zaragoza agredió a Pulido, jugador de la SD Huesca, tras ser expulsado por empujarle previamente.#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/bnBrZsiCfb
La brutal agresión de Esteban Andrada a Pulido en el descuento
El impacto del golpe dejó marcas visibles en la cara del defensor oscense de forma inmediata. Esta acción culmina uno de los episodios más vergonzosos de la historia reciente del Real Zaragoza en el fútbol profesional. El colegiado no dudó en mostrar la tarjeta roja directa al internacional argentino tras presenciar la violencia del impacto. La gravedad del suceso hace prever una sanción ejemplar que mantendrá al portero alejado de los terrenos de juego durante varias jornadas.
La agresión desató un tumulto multitudinario entre los integrantes de ambas plantillas sobre el césped. Durante la tangana posterior, los incidentes violentos continuaron sumando protagonistas. Dani Jiménez, portero de la SD Huesca, respondió a la acción inicial con otro puñetazo dirigido a Esteban Andrada. Esta reacción también supuso la expulsión inmediata del guardameta local, dejando a ambos equipos con diez jugadores en ese instante.
Tres expulsados y Francho Serrano como portero improvisado
El caos en El Alcoraz no terminó con el intercambio de golpes entre los porteros. El VAR intervino para revisar una jugada previa donde Dani Tasende propinó una patada a un rival. Tras consultar el monitor, el árbitro decidió expulsar también al lateral del conjunto visitante. El Real Zaragoza se quedó con nueve futbolistas sobre el campo y sin especialistas para ocupar la portería.
Al haber agotado todas las ventanas de cambios, el técnico maño tuvo que tomar una decisión de emergencia. El centrocampista Francho Serrano asumió la responsabilidad de ponerse los guantes para disputar los últimos instantes del partido. El joven canterano defendió la portería bajo una presión máxima tras el bochornoso espectáculo vivido minutos antes.