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Alerta alimentaria en Canarias por presencia de listeria en salmón ahumado vendido en Lidl

Lidl ya ha retirado el lote, vendido exclusivamente en las Islas, y devolverá el dinero a los clientes afectados sin necesidad de presentar tique
Alerta alimentaria en Canarias por presencia de listeria en salmón ahumado vendido en Lidl
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta tras detectar la presencia de Listeria monocytogenes en un lote de salmón ahumado comercializado exclusivamente en las tiendas Lidl de Canarias.

El producto, de la marca Deluxe, ha sido retirado de forma inmediata de los puntos de venta del Archipiélago tras una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Italia, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).

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Lote afectado por la alerta alimentaria

La alerta afecta a una unidad específica del catálogo de la cadena de supermercados. Los datos técnicos para su identificación por parte de los consumidores son los siguientes:

  • Producto: Salmón ahumado noruego con pistacho (Norwegian smoked salmon with pistachio).
  • Marca: Deluxe.
  • Lote: LC22606501.
  • Fecha de caducidad: 18/04/2026.
  • Presentación: Blíster de plástico de 100 g (refrigerado).

Aunque la distribución inicial se ha notificado en las Islas Canarias, la AESAN no descarta posibles redistribuciones a otras comunidades autónomas, por lo que ya se ha activado el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para verificar su retirada total.

Comunicado oficial de Lidl

La empresa Compagnia del Mare, fabricante del producto, y Lidl han emitido un comunicado de información importante para los clientes en el que detallan lo siguiente:

“En controles rutinarios se ha detectado posible presencia de Listeria en el artículo ‘Salmón ahumado noruego con pistacho’ con fecha de caducidad 18-04-2026. Las unidades afectadas ya han sido retiradas de la venta. Si ha adquirido el producto, no lo consuma; puede devolverlo en cualquier punto de venta de Lidl donde le será reembolsado el importe de compra incluso sin presentar el tique de compra. Ningún otro producto comercializado por Lidl se encuentra afectado por este aviso”.

Recomendaciones sanitarias

Las autoridades recomiendan a las personas que tengan el producto en sus domicilios que se abstengan de consumirlo. En caso de haberlo ingerido y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se aconseja acudir a un centro de salud.

Asimismo, se pide especial precaución a las mujeres embarazadas, quienes deben consultar las guías de seguridad alimentaria de la AESAN relativas a los peligros biológicos de la Listeria monocytogenes durante la gestación.

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