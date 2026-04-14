Ángel Revuelta desmonta el estudio de Preply sobre la educación en Santa Cruz de Tenerife: “En la Península casi nadie me desea un feliz día, aquí todos”

En un mundo digital donde el hate y la crítica fácil suelen dominar el discurso, resulta reconfortante que voces foráneas pongan en valor lo que a veces los propios residentes dan por sentado. La publicación de un estudio de la plataforma Preply, que califica a Santa Cruz de Tenerife como el municipio con peores modales de España, sigue generando cierta indignación. No obstante, ya tiene su mejor réplica.
Ángel Revuelta, conocido creador de contenidos, ha sido tajante al respecto. “Esa gente no ha vivido en Tenerife en su vida”, afirma en un vídeo que ya acumula miles de interacciones.
Y su argumento no se basa en monumentos o paisajes, sino en la calidad del servicio diario, ese que ocurre en las gasolineras o en la caja de un supermercado.
El joven relata experiencias cotidianas. “El otro día puse gasolina en el Puerto de la Cruz y la chica me trató tan bien que me entraron ganas de abrazarla”, confiesa Revuelta, subrayando que el gesto de desear un “feliz día” es una norma en la Isla y una ‘excepción’ fuera de ella.