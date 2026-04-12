La primera “arepa burger” de Canarias está en Tenerife: lleva ambrosía Tirma

El sector gastronómico de Tenerife cuenta con una nueva propuesta técnica: la primera “arepa burger” de Canarias. Este plato, que fusiona elementos de la cocina venezolana y americana con productos icónicos del Archipiélago, ha sido diseñado y presentado en el municipio de Puerto de la Cruz, en Tenerife.
La elaboración se lleva a cabo en el restaurante Pangea, donde han desarrollado una receta que destaca por la inclusión de ingredientes poco habituales en platos salados, como el chocolate y la ambrosía Tirma.
Así es la primer arepa burger
La estructura de esta “arepa burger” se basa en una doble carne smash de Black Angus, acompañada por una serie de ingredientes estándar y complementos dulces. En concreto, la pieza contiene aguacate, tomate, queso cheddar y huevo, lechuga, ambrosía Tirma y chocolate.
El producto tiene un precio de venta al público de 15 euros y se posiciona como una oferta singular dentro de la carta del establecimiento portuense, siendo la primera vez que se comercializa este formato híbrido bajo esta denominación en las Islas.