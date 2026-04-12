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La primera “arepa burger” de Canarias está en Tenerife: lleva ambrosía Tirma

Pangea lanza esta propuesta que combina carne Black Angus con la icónica chocolatina canaria
La primera "arepa burger" de Canarias está en Tenerife: lleva chocolate y ambrosía Tirma
La primera "arepa burger" de Canarias está en Tenerife
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El sector gastronómico de Tenerife cuenta con una nueva propuesta técnica: la primera “arepa burger” de Canarias. Este plato, que fusiona elementos de la cocina venezolana y americana con productos icónicos del Archipiélago, ha sido diseñado y presentado en el municipio de Puerto de la Cruz, en Tenerife.

La elaboración se lleva a cabo en el restaurante Pangea, donde han desarrollado una receta que destaca por la inclusión de ingredientes poco habituales en platos salados, como el chocolate y la ambrosía Tirma.

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Así es la primer arepa burger

La estructura de esta “arepa burger” se basa en una doble carne smash de Black Angus, acompañada por una serie de ingredientes estándar y complementos dulces. En concreto, la pieza contiene aguacate, tomate, queso cheddar y huevo, lechuga, ambrosía Tirma y chocolate.

El producto tiene un precio de venta al público de 15 euros y se posiciona como una oferta singular dentro de la carta del establecimiento portuense, siendo la primera vez que se comercializa este formato híbrido bajo esta denominación en las Islas.

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