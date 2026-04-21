Ariel, chef, sobre el almogrote casero: “No conozco ningún restaurante en Canarias donde lo elaboren”

El almogrote casero es uno de esos emblemas de las Islas, específicamente de La Gomera, que parece estar perdiendo su esencia artesanal en los establecimientos de restauración. Así lo ha denunciado recientemente Ariel, el conocido chef del restaurante Patai Beach en Corralejo, Fuerteventura, cuyas declaraciones en TikTok han levantado una auténtica polvareda entre los amantes del buen comer.
Almogrote casero en los restaurantes
Ariel, reconocido por un referente paellero en Fuerteventura, ha sido tajante al hablar sobre la realidad de este producto en el Archipiélago. Según su experiencia, encontrar un almogrote casero elaborado de forma tradicional en un restaurante canario es una tarea casi imposible. “Es un producto que no se suele hacer en los restaurantes, sino que viene de cadenas canarias”, afirma el chef, señalando directamente a la industrialización de un plato que debería nacer del mortero y el esfuerzo manual.
Esta reflexión pone el foco en la estandarización del sabor. El almogrote que se comercializa de forma masiva, aunque cumple con los estándares de calidad alimentaria, carece según Ariel de los matices que definen a la receta original ante la comodidad de comprar el producto ya elaborado.
El miedo al ajo y la falta de potencia en el sabor gomero
A pesar de que el chef confiesa con honestidad que aún no ha tenido la oportunidad de visitar La Gomera para probar la receta en su lugar de origen, tiene muy claro cómo debe ser un almogrote casero de calidad superior. Para el chef de Patai Beach, la autenticidad se mide en intensidad. Un producto “de verdad” es aquel que no pide perdón por su fuerza: “Ese que pica, que sabe a queso de verdad y que no tiene miedo al ajo”, recalca en su intervención.
La crítica de Ariel apunta a que muchos establecimientos ofrecen una versión “descafeinada” para no incomodar a paladares poco acostumbrados a la potencia canaria. El resultado es, en sus propias palabras, “mucho almogrote por ahí, pero poco auténtico”.
@pataibeach No he estado en ningún sitio en Canarias donde haya comido un almogrote realmente casero. De ese que pica, que sabe a queso de verdad y que no tiene miedo al ajo. Mucho almogrote por ahí… pero poco auténtico. Comenta si tú sí has encontrado uno bueno 👇#arielpatai #españa🇪🇸 #canarias🇮🇨 #paella #fuerteventura ♬ sonido original – Chef Ariel Patai
Un debate sobre la identidad gastronómica de Canarias
El video de Ariel no solo habla de una receta, sino de la protección de la identidad culinaria de las Islas. El almogrote casero representa la cultura del aprovechamiento, donde el queso que se quedaba excesivamente duro encontraba una segunda vida llena de sabor. Al delegar esta preparación en la industria, se corre el riesgo de perder el relevo generacional de los sabores más puros.
El impacto de sus palabras en redes sociales refleja una preocupación real de los consumidores locales, quienes buscan en los restaurantes esa experiencia casera que recordaba a las cocinas de las abuelas. Mientras tanto, el chef sigue defendiendo desde Corralejo una cocina con alma, donde el respeto por el producto sea la prioridad absoluta frente a la rapidez de los procesos industriales que inundan el mercado actual.