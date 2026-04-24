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Atasco en la TF-5 por un accidente múltiple a la altura de Padre Anchieta: esto es todo lo que se sabe hasta el momento

Cuatro vehículos se han visto implicados en el siniestro; una persona ha resultado herida
Atasco en la TF-5 por un accidente múltiple a la altura de Padre Anchieta
Atasco en la TF-5 por un accidente múltiple a la altura de Padre Anchieta. | DA
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Un accidente múltiple ha provocado importantes retenciones este viernes a la altura de Padre Anchieta, en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna, en dirección Santa Cruz de Tenerife. Una persona, de la que se desconocen más datos, ha resultado herida, según informa el 112.

La sala operativa del 112 recibió la alerta correspondiente a las 14.30 y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, entre ellos una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), personal del servicio insular de Carreteras y Guardia Civil.

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Se ruega a los conductores que extremen las medidas de precaución al circular en esta vía.

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