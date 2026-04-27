Cuenta atrás para los Bonos Consumo Archipiélago: cómo pagar 25 euros y gastar 50 en Canarias

El Gobierno de Canarias activa este martes, 28 de abril, una nueva edición de los Bonos Consumo Archipiélago. Esta iniciativa, diseñada para dinamizar el comercio de proximidad, supone una movilización económica total de 4,9 millones de euros en las Islas.
Según ha confirmado el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, la campaña cuenta con una dotación directa de 3 millones de euros por parte del Ejecutivo para sufragar los descuentos.
Fecha, hora y plataforma de venta
La salida a la venta oficial está programada para mañana a las 12:00 horas. Los ciudadanos interesados deberán acceder exclusivamente a través del portal web oficial www.bonoconsumoarchipiélago.com.
Dada la alta demanda de ediciones anteriores, se recomienda puntualidad para evitar el agotamiento de las existencias.
Paga la mitad por cada compra
El sistema de estos bonos permite duplicar la capacidad de gasto de los consumidores. Cada bono tiene un valor facial de 50 euros, de los cuales el usuario solo aporta 25 euros. Los 25 euros restantes son financiados por la Dirección General de Comercio y Consumo.
- Límite por persona: Cada usuario mayor de edad podrá adquirir un máximo de 4 bonos por isla.
- Inversión máxima: Un desembolso de 100 euros permite obtener un valor real de compra de 200 euros.
- Identificación obligatoria: Los bonos son nominativos. Es imprescindible que el nombre del comprador coincida exactamente con su DNI o NIF en vigor, documento que se exigirá en el momento del canje.
Bonos por islas
La campaña ha distribuido un total de 97.918 bonos de forma proporcional para asegurar el impacto en todo el territorio canario:
|Isla
|Número de Bonos
|Tenerife
|35.988
|Gran Canaria
|35.456
|Lanzarote
|8.195
|Fuerteventura
|6.629
|La Palma
|5.245
|La Gomera
|3.453
|El Hierro
|2.952
Condiciones de uso y establecimientos adheridos
Los bonos solo podrán utilizarse en la isla donde se hayan adquirido.
Cerca de 1.500 establecimientos ya se han sumado a la campaña, abarcando sectores como alimentación, moda, calzado, electrónica, deporte e informática. Cabe destacar que las grandes superficies y cadenas de distribución alimentaria quedan excluidas de esta iniciativa.
El periodo de validez para canjear los bonos comienza mañana mismo y se extenderá durante dos meses, finalizando el 28 de junio o hasta agotar existencias.
El usuario presentará un código QR de forma presencial en el local. Un punto clave para el ahorro es que estos bonos son totalmente compatibles con rebajas o descuentos que ya aplique el comercio.
Finalmente, el Gobierno recuerda que los bonos no son reembolsables. Si el saldo no se utiliza dentro del plazo establecido, el usuario no podrá recuperar el importe abonado. Por su parte, los comercios recibirán el abono de sus ventas en un plazo máximo de 15 días tras la validación de la operación.