Giro del tiempo en Canarias: una borrasca dejará lluvias y viento fuerte

Los efectos de una borrasca marcarán el tiempo de esta semana en Canarias. Se espera lluvias y viento a partir del jueves, según coinciden las previsiones meteorológicas. Un cambio que llega tras varios días de estabilidad y que afectará especialmente a las islas de mayor relieve.
El meteorólogo de eltiempo.es, Adrián Martínez, ha confirmado que “el jueves llegarán a Canarias los chubascos”, en el contexto de una situación atmosférica que también dejará precipitaciones en gran parte de España.
Una borrasca fría se descuelga hacia el Sur
El origen del episodio está en una vaguada que se aproximará a la Península desde este martes. Con el paso de las horas dará paso a una borrasca fría aislada, que descenderá de latitud hasta situarse cerca del Archipiélago.
Según las previsiones, será el jueves cuando esta borrasca en Canarias comience a dejar sus efectos más claros, con precipitaciones que podrían ser más intensas en el norte de Tenerife, si bien habrá que estar atentos a la actualización constante por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
La AEMET confirma lluvias y viento fuerte
La previsión de la AEMET en Canarias refuerza este escenario. Para el jueves 9 de abril, se esperan intervalos nubosos con lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas de mayor relieve.
No se descarta que las precipitaciones alcancen también zonas del sur durante la tarde, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura serán más probables pero, en general, de menor intensidad.
No se descartan heladas en Tenerife
Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente. Además, existe probabilidad de heladas débiles en las cumbres centrales de Tenerife.
El viento será otro de los protagonistas. Soplará moderado a fuerte del norte en las islas occidentales y del noroeste en el resto. No se descartan rachas muy fuertes en zonas altas y en vertientes expuestas.
El viernes seguirá la inestabilidad
De cara al viernes, la previsión del tiempo en Canarias apunta a cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde continuarán las precipitaciones débiles a moderadas de forma ocasional.
Las temperaturas apenas variarán y se mantendrá la posibilidad de heladas en zonas altas de Tenerife.
El viento continuará soplando del norte, girando a noroeste en las islas centrales y orientales, con intensidad moderada a fuerte en cumbres.