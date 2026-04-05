Canarias bajo la influencia de una nueva DANA: la Aemet confirma cuándo llegan las lluvias

La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos por la tarde en zonas del norte y este, donde no se descartan lluvias ocasionales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, salvo ligeros descensos en medianías del norte. Las máximas, por su parte, sufrirán ligeros descensos en costas, siendo moderados en medianías. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de flojo a moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en costas del oeste y en el extremo noreste.
Habrá cielos poco nubosos, salvo después del mediodía, cuando no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales al interior de Gran Canaria, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En Lanzarote y Fuerteventura, se prevé, además, la compañía de calima en altura, que irá remitiendo durante la tarde.
Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, y las máximas podrán registrar algún descenso moderado. Los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima en la isla de Fuerteventura y los 17 grados de mínima en la isla de Gran Canaria.
El viento soplará de flojo a moderado del noroeste, y podrá ser más intenso en costas del noreste y oeste.
La estabilidad tiene las horas contadas en el archipiélago. Los modelos meteorológicos confirman que el tiempo dará un giro radical en los próximos días debido a la llegada de una vaguada polar que, según las previsiones, se “estrangulará” este miércoles para dar lugar a una borrasca situada entre el Golfo de Cádiz y Canarias.
Evolución del episodio: De la calma al riesgo de tormentas
Aunque el inicio de la semana ha comenzado con un ligero aumento de las temperaturas —especialmente en las islas orientales— y nubes bajas en el norte, la proximidad de la DANA cambiará el escenario a partir de mediados de semana:
- Miércoles y jueves: Se espera un aumento progresivo de la nubosidad y el riesgo de tormentas. La formación de este sistema frente a las costas occidentales garantiza el regreso de las precipitaciones a todo el territorio insular.
- Viernes de inestabilidad: La situación ganará fuerza durante la segunda mitad de la semana. Los expertos vigilan con especial atención la posición final del núcleo de la DANA, ya que determinará la intensidad de las lluvias de retención en las medianías de las islas.
- Avisos: No se descarta que las precipitaciones sean localmente fuertes, especialmente en las vertientes orientadas al norte.
Cambios en el termómetro y variabilidad
El mercurio subirá de forma moderada antes del impacto directo del frente frío. Sin embargo, la Aemet advierte sobre la alta variabilidad de estos fenómenos atmosféricos. Dado que el pronóstico depende de apenas unos kilómetros en el núcleo de la DANA, la agencia recomienda seguir las actualizaciones diarias.
Por ahora, el modelo europeo sitúa el centro de la inestabilidad frente a las costas canarias, lo que confirma que el paraguas será indispensable para cerrar la semana.