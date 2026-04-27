Hallan a un hombre calcinado en una chabola en Canarias por un posible ajuste de cuentas

La Policía Nacional ha iniciado una investigación tras el hallazgo de un hombre calcinado este domingo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria.
El cuerpo fue localizado en el interior de una chabola o estructura rudimentaria situada en una zona de barranco, bajo la autopista GC-1, en las inmediaciones de San Fernando de Maspalomas.
Detalles del hallazgo
El suceso se desencadenó poco después de las 16:00 horas, cuando los Bomberos de San Bartolomé de Tirajana y la Policía Local fueron alertados de un incendio en un chamizo ubicado entre la trasera del Mercado Municipal de San Fernando y la autovía, en un área que desemboca hacia el Centro de Salud de Maspalomas.
Tras extinguir las llamas, los efectivos descubrieron entre los restos calcinados el cadáver de un varón.
Agentes de la Policía Local confirmaron la presencia del cuerpo y dieron aviso inmediato al Cuerpo Nacional de Policía, que ha asumido la custodia del lugar y el desarrollo de las diligencias.
Hipótesis de la investigación
Aunque la investigación se encuentra en fase preliminar, fuentes policiales indican que los primeros indicios sugieren una muerte violenta. La principal línea de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas, vinculado presuntamente al entorno del trapicheo de drogas en esta zona de infraviviendas.
Los indicios hallados en el lugar sugieren que el fuego no fue un accidente fortuito, sino una acción intencionada.
Según testimonios de otras personas sin hogar que habitan en la zona, el fallecido podría ser un hombre canario, de más de 50 años, que llevaba varios años residiendo en ese asentamiento improvisado. Sin embargo, la identidad oficial aún no ha sido confirmada por las autoridades.
Próximas diligencias judiciales
Efectivos de la Policía Científica y del grupo de Homicidios se han desplazado hasta el lugar para recabar pruebas biológicas y analizar la posible presencia de restos de acelerantes que ratifiquen la intencionalidad del incendio.
La zona permanece acordonada mientras se completa el peritaje de la estructura calcinada.
El cadáver será trasladado al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, donde se le practicará la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento y proceder a su identificación técnica. La comitiva judicial ya ha hecho acto de presencia en el lugar para proceder al levantamiento del cuerpo.