Cambios en las guaguas de Anaga: Santa Cruz mantendrá la línea 916 y planea ampliar sus horarios

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mediante la oficina del Distrito Anaga, ha iniciado una hoja de ruta para reforzar y ampliar los horarios de las guaguas en el macizo. La prioridad actual se centra en la línea 916, que conecta el Intercambiador capitalino con los barrios de María Jiménez y Los Valles, además de dar cobertura puntual a Cueva Bermeja.
Bloqueo a la modificación de horarios
La línea 916 fue señalada recientemente por el Comité de Empresa Urbano de Titsa, que solicitó al área de Movilidad la modificación de sus horarios con el fin de mejorar la puntualidad. Sin embargo, ante la petición de los vecinos y del propio Distrito Anaga, el área de Movilidad ha decidido paralizar estos cambios.
El objetivo conjunto de ambas áreas municipales es optimizar la puntualidad sin que ello suponga la eliminación de servicios existentes. Al contrario, se trabaja para materializar una ampliación de frecuencias, cumpliendo así con los acuerdos alcanzados con los residentes en las reuniones mantenidas el pasado mes de noviembre.
Frecuencias actuales y servicios especiales
En la actualidad, la línea 916 mantiene una estructura de servicio que comienza a las 6:00 horas desde el Intercambiador. Las salidas en dirección a Anaga se suceden a las 7:05, 8:05, 9:05, 10:30, 12:30, 14:15, 15:30, 16:40, 19:00 y 21:00 horas.
En sentido inverso, hacia Santa Cruz, el servicio arranca a las 6:25 horas, con trayectos posteriores a las 7:30, 8:35, 9:35, 11:00, 13:00, 14:50, 16:00, 17:10, 19:30 y una última salida a las 21:25 horas.
Además, de lunes a viernes (una vez al día) y durante los fines de semana, la guagua presta servicio en la zona de Cueva Bermeja antes de finalizar su trayecto en Los Valles.
Refuerzo los fines de semana
La demanda vecinal se centra especialmente en el aumento de la conectividad durante los sábados y domingos.
Actualmente, el servicio de fin de semana cuenta con siete guaguas. La primera salida hacia los núcleos de Anaga se produce a las 7:05 y la última a las 19:25 horas. En dirección al Intercambiador, el horario comienza a las 7:40 y concluye a las 20:00 horas.
El itinerario de la línea 916 recorre puntos neurálgicos de la capital, incluyendo la avenida Marítima, la Plaza de España, la avenida Francisco La Roche, la avenida Anaga, Valleseco y El Bufadero, antes de adentrarse en María Jiménez y Los Valles.
Con esta nueva estrategia de movilidad, el Ayuntamiento busca garantizar un servicio de transporte ágil que responda a las necesidades reales de los habitantes de los barrios periféricos del macizo de Anaga.