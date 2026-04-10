Un canario, entre los 9 candidatos del XIV Premio Promesas de la Alta Cocina: Paco Roncero presidirá el jurado

Le Cordon Bleu Madrid ha anunciado la composición del jurado encargado de elegir la semana que vienen en Madrid el plato ganador del XIV Premio Promesas de la alta cocina entre los diez estudiantes finalistas seleccionados. El jurado estará presidido por uno de los referentes de la alta cocina del país, el madrileño Paco Roncero (dos estrellas Michelin), al que acompañarán el jerezano Rafael Bedoya (dos estrellas Michelin en Aleia y ganador del IV Premio Promesas) y el director de Gastronomía de SpainMedia, Adrián Delgado.
El canario Gabriel Navarro, de Lanzarote, se enfrentará a otros nueve candidatos
Gabriel Navarro Oliveros, estudiante del CIFP Zonzamas de Lanzarote se enfrentará a otros 9 candidatos en la gran final que tendrá lugar el 14 de abril en Madrid. Los otros finalistas son Laura Gil Saracho, del CPIFP de Almería; Óscar Moreno Gutiérrez, del CFP de Granada; Aina Perelló Rojas, de Barcelona; Marc Atroche Beleta, del CETT Barcelona; Andreu Berenguer Gandía, del CIPFP de Alicante; Clara Ibarra Rey, del CIPFP de Castellón; Martina Puig Tormo, del CIPFP Castellón; Luis María Casado González, de Valencia y Ana González Carrillo, de Murcia.
Los finalistas elaborarán su propuesta con pollo y bogavante
Los 10 finalistas viajarán a Madrid para competir en la sede de Le Cordon Bleu Madrid, en una final en directo de 4 horas de duración, en la que tendrán que demostrar sus habilidades con una propuesta original a partir de una base común: “Pollo y bogavante” en la que tendrán también la oportunidad de destacar mediante técnicas y guarniciones libres e ingredientes que demuestren su destreza y creatividad.
Los restaurantes tendrán que poner las sobras de comida en un ‘tupper’
Los bares y restaurantes no podrán negarse a ponerte las sobras de la comida en un ‘tupper’ ni cobrarte un extra por ello. De hecho, deben informar de esta posibilidad de forma visible en el propio negocio. La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario ya es obligatoria en España desde el pasado 3 de abril. Aunque la norma fue aprobada en marzo de 2025, las empresas han tenido un año de margen de adaptación para comenzar a aplicarla de manera obligatoria y ahora ya es un hecho, según Adriana Calvo, en Cocinillas de El Español.
Los supermercados, obligados a bajar el precio de los productos caducados
Los supermercados también están obligados a bajar el precio de los productos que estén a punto de caducar o que tengan un aspecto que se aleje del estándar esperado, así como ofrecer packs ‘antidesperdicio’ o donar los excedentes a organizaciones sociales sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. Los bufés libres o similares, “donde la disponibilidad de comida no está limitada”, están excluidos de la obligación de ofrecer envases para llevarse las sobras, aunque siguen sometidos al resto de principios de la ley. Las multas pueden ir desde los 2.000 euros hasta los 600.000.
La guindilla: cambios en el etiquetado de alimentos
El pasado 1 de marzo de 2026 entró en vigor una nueva y estricta normativa estatal que revolucionará para siempre la forma de etiquetar productos cotidianos de la cesta de la compra. El objetivo principal del Gobierno es reforzar la transparencia, adecuando la legislación vigente a la realidad actual de todo el sector alimentario. La modificación aprobada busca garantizar una información precisa al comprador de consumo diario sobre los procesos, qué lleva exactamente cada producto y cómo se ha elaborado. En definitiva se trata de dar más transparencia en beneficio del consumidor.