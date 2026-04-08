Ni Italia ni EE.UU.: uno de los mejores helados del mundo se fabrica en este rincón de Tenerife

Muchos pensarían que para degustar uno de los mejores helados del planeta habría que viajar a las plazas de Florencia o a los modernos locales de Manhattan. Sin embargo, la realidad es que ni Italia ni EE.UU. han podido superar la maestría de un rincón de Tenerife que acaba de hacer historia. El maestro heladero Alfredo Marrero, director creativo de la Boutique Relieve, ha situado a Canarias en la cúspide internacional al lograr el 12º puesto en el ranking mundial del Gelato Festival World Masters 2026.
El evento, celebrado en Las Vegas a finales de marzo, ha confirmado lo que muchos ya sospechaban en las Islas: que uno de los mejores helados de chocolate nace del respeto absoluto a la materia prima y de una técnica artesanal impecable. Con su creación “Origen Cacao”, Marrero no solo compitió contra los mejores del mundo, sino que defendió una filosofía que prescinde de artificios para centrarse en la pureza.
El secreto del uno de los mejores helados de chocolate: ‘Origen Cacao’
¿Qué es lo que convierte a una elaboración en el mejor helado? Para Alfredo Marrero, la respuesta está en la técnica Bean to Bar. A diferencia de la producción industrial, en este rincón de Tenerife se apuesta por la innovación radical: durante la maduración del helado, se infusiona la propia piel del haba del cacao. Este proceso extrae aromas profundos y notas de tueste que lo elevan como el mejor helado de su categoría, aportando una complejidad sensorial inigualable.
La arquitectura de este postre es un despliegue de texturas. La base, de una cremosidad extrema, se funde con un streusel crujiente de harina de arroz con toques salados. A esto se suma un bizcocho de chocolate diseñado para mantener su esponjosidad incluso a temperaturas bajo cero y una delicada teja de grué de cacao. Esta combinación es la que permitió a Alfredo Marrero destacar en un escenario donde la competencia era feroz.
El éxito de Tenerife frente a los gigantes de Italia y EE.UU.
El Gelato Festival de Las Vegas es la “Champions League” del sector. En un mercado históricamente dominado por los maestros italianos y las grandes inversiones estadounidenses, que un obrador tinerfeño se cuele en el Top 12 es una hazaña sin precedentes. Mientras otros participantes buscaban el impacto con sabores extravagantes como la infusión de cortezas de pino, la Boutique Relieve demostró que el mejor helado se consigue volviendo al origen.
Este galardón no es solo un trofeo en una vitrina; es el reconocimiento a una heladería consciente. Marrero ha demostrado que se puede crear el mejor helado del mundo siendo inclusivo, ya que su receta es 100% libre de gluten. Este enfoque permite que cualquier persona, sin importar sus restricciones alimentarias, pueda disfrutar de una obra maestra gastronómica sin renunciar al sabor o la textura.
Dónde disfrutar del mejor helado del mundo en Tenerife
La gran noticia para los residentes y visitantes de Canarias es que no hay que cruzar el Atlántico para saborear este hito. El mejor helado de chocolate premiado en Las Vegas ya forma parte del patrimonio gastronómico de las Islas. La creación de Alfredo Marrero está disponible en las vitrinas de Menester y en los establecimientos de la Boutique Relieve.
Este éxito internacional pone de manifiesto el excelente momento que vive la gastronomía tinerfeña. Probar “Origen Cacao” es entender por qué, en ocasiones, el camino más directo a la excelencia es el respeto por el producto. Si quieres presumir de haber probado el mejor helado de chocolate del 2026, tu próxima parada obligatoria está en Tenerife.