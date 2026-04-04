Un gol anulado salva a un CD Tenerife que sigue atascado y mostrándose vulnerable (1-1)

El CD Tenerife está muy lejos de ser aquel líder intratable de la primera vuelta. Los blanquiazules siguen dejando malas sensaciones y claramente está atascado. Una sola victoria en las últimas seis jornadas marcan la irregular trayectoria de un equipo que, a pesar de todo, sigue añadiendo diferencias con el Celta Fortuna, al que le saca ahora 11 puntos de ventaja. Enric Gallego abrió el marcador en el minuto 3 y todos se las prometían muy felices, pero la desgraciada lesión de Alassan afectó a sus compañeros, que estuvieron a punto de perder en la recta final. Un gol anulado a Sanchidrián en el 80 tras una doble revisión del FVS, permite a los de Álvaro Cervera sumar un punto y seguir sembrando dudas.
En un visto y no visto, el CD Tenerife se puso por delante en el marcador en el minuto 3. Cesión atrás muy corta de Javi Barrio, se durmió en los laureles el portero Quevedo y Enric Gallego, al acecho de la jugada, se lanzó a por un balón que logró robar antes de que tocara el guardameta visitante. El ‘pichichi’ blanquiazul acabó regateando y marcando a placer. Muchos aficionados aún ni se habían sentado en sus butacas cuando los blanquiazules se pusieron por delante en el marcador.
El Tenerife se animó con el gol, mientras que al meta del Cacereño le entraron las dudas por el error que origino el 1-0. De hecho estuvo a punto de conceder el segundo en un saque de esquina tinerfeño que acabó con una jugada embarullada dentro del área pequeña extremeña. La defensa rival acabó desviando a córner cuando ya casi se cantaba el gol.
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Los de Julio Cobos lograron acercarse a la meta insular en el minuto 11, cuando una volea de Ajenjo encuentra como respuesta un paradón de Dani Martín.
La acción desafortunada del partido se produjo en el minuto 20, cuando a Alassan tuvo un mal apoyo, se le fue la rodilla y tuvo que salir en camilla del terreno de juego con evidentes gestos de dolor. Fue sustituido por Noel López.
La desafortunada lesión del canterano dejó tocado al cuadro dirigido por Álvaro Cervera, que concedió el empate en el minuto 27. Diego Gómez se midió con Dani Martín, tapando bien el guardameta el disparo. El balón suelto lo recuperó el mismo jugador del Cacereño, quien centró al corazón del área canaria. Allí, con los defensores del Tenerife mal ubicados y dejando libres sus marcas, Emi recibe para marcar el empate a uno. Vuelta a empezar.
Los dos golpes recibidos afectaron al cuadro tinerfeño. El Cacereño aprovechó para aumentar la intensidad en las disputas individuales y crear incertidumbre sobre la meta de Dani, aunque sin consecuencias.
En la recta final de la primera parte, el Tenerife recuperó la inciativa a través de la posesión de la pelota. Mientras, el Cacereño se replegó para llegar al descanso con la igualada en el marcador. Con el 1-1 y bajo una intensa lluvia, el encuentro se tomo un respiro.
La segunda parte arrancó con un doble cambio en las filas locales. Chapela y Fabricio se quedaron en la caseta, mientras que saltaron al campo Juanjo y Dani Fernández.
Fue precisamente el canterano el que levantó los ánimos de los blanquiazules con dos acciones brillantes.
A los 30 segundos tras reanudarse el encuentro, Dani sacó un buen disparo que probó a Quevedo. Posteriormente, en el minuto 64, estrelló un balón en el larguero tras recibir bien de Noel. Antes de eso, Cervera quitó a Enric Gallego para dar entrada a Gastón.
El Heliodoro se encendió y contribuyó a meter en un campo al Cacereño. El Tenerife tomó la inciativa por completo y el entrenador blanquiazul echó toda la carne en el asador dando entrada a Maikel Mesa. Se fue al banquillo De Miguel en el minuto 76.
Mesa saltó al campo como un torbellino y tuvo dos ocasiones clarísimas para marcar el 2-0. En la primera remató de cabeza y desvió el portero. En la segunda se acomodó la bola con el pecho y, de espalda a la portería, de chilena estrelló el balón en el larguero. Se desesperó el tinerfeño.
Y del posible 2-1 se pasó al 1-2. El Cacereño sacó rápido el contragolpe y con un dos para tres, logró desarbolar la defensa chicharrera. De hecho acabó marcando Sanchidrián para desesperación de la afición local. Aunque el gol llegó a subir al marcador, el colegiado, tras dos revisiones interminables en el FVS, lo acabó anulando por un claro fuera de juego cometido por el propio autor del gol.
En la recta final del choque apenas se jugó a nada. Las repetidas interrupciones frenaron en la recta final a los de Cervera, que pudieron empatar y sacar un punto más de diferencia al Celta Fortuna.