La iniciativa del CD Tenerife para la semana más especial: “Engalana tu balcón”

El CD Tenerife ha lanzado este lunes una campaña que busca teñir de blanco y azul cada rincón de la isla bajo el lema: “La brega empieza desde casa”. El objetivo no es otro que caldear el ambiente para el trascendental encuentro del próximo viernes ante el Barakaldo, donde los de Álvaro Cervera dependen de sí mismos para certificar el regreso a la Segunda División.
“Engalana tu balcón con los colores blanco y azul y vive con emoción una semana muy especial”, reza el comunicado del club, que invita a los aficionados a compartir sus fotos en las redes sociales.
Esta iniciativa busca generar una atmósfera de “final” desde el primer minuto de la semana, conscientes de que el 1 de mayo el Heliodoro Rodríguez López registrará un lleno histórico.
Un punto de oro y la calculadora del ascenso
El equipo llega a esta cita tras un agónico empate (1-1) en Ponferrada, en un partido marcado por las lesiones de Facundo y César, y por la polémica arbitral tras dos penaltis claros no señalados a favor de los isleños.
Sin embargo, gracias al empuje de la cantera y a que el Celta Fortuna no pasó del empate en el derbi gallego, el Tenerife mantiene su ventaja.
Las cuentas son claras:
- Si el Tenerife gana al Barakaldo, es equipo de Segunda División automáticamente, sin importar lo que haga el Celta Fortuna ante el Osasuna Promesas.
- El partido del filial vigués será a las 15.15, por lo que los blanquiazules saltarán al césped a las 18.00 sabiendo si pueden ser campeones incluso antes de empezar.