El CD Tenerife quiere ascender en el Heliodoro Rodríguez López: así será la siguiente jornada

Dos lesionados, Facundo y César; dos penaltis claros no pitados y un canterano que se echó el equipo a la espalda y logró un punto de oro que le permite al CD Tenerife depender de sí mismo para certificar el regreso matemático a Segunda División. Ese es el resumen de la igualada cosechada por el CD Tenerife ayer en Ponferrada, donde perdió el primer matchball del ascenso.
De hecho la tenía perdida antes de empezar a jugar. El Celta Fortuna no perdió en el derbi gallego frente al Pontevedra. Logró un empate y las diferencias con respecto a los blanquiazules son las mismas, pero con una jornada menos.
Así será la próxima jornada
De esta manera, el Tenerife deja pendiente el retorno al fútbol profesional para el 1 de mayo, en caso de ganar en el Heliodoro al Barakaldo, haga lo que haga ese día su perseguidor, el Celta Fortuna que recibe a Osasuna Promesas.
El filial vigués se medirá al filial rojillo a partir de las 15:15, mientras que los de Álvaro Cervera disputaran su encuentro a las 18:00 horas en un Heliodoro Rodríguez López que registrará un lleno histórico para ver a los suyos regresar al segundo escalón del fútbol nacional.
Las entradas para el partido frente al Barakaldo se están agotando rápidamente en todas las gradas del estadio. Sumando los 13.500 abonados a los demás aficionados que se incorporen, el recinto presentará un ambiente espectacular en una fecha tan señalada como es el 1 de mayo.