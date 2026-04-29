Cambio histórico en los paritorios: el nuevo derecho del acompañamiento en cesáreas en Canarias

Un avance sin precedentes en la sanidad del archipiélago. El Parlamento regional ha dado luz verde definitiva a una normativa que cambiará la experiencia de miles de familias: el derecho garantizado al acompañamiento durante las cesáreas en Canarias. Esta medida, aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas, pone fin a una demanda histórica de colectivos de madres que reclamaban el mismo trato en intervenciones quirúrgicas que en los partos naturales.
El nuevo protocolo para las cesáreas en Canarias
La iniciativa, defendida por el diputado Jacob Qadri (PP), busca que la humanización de la sanidad deje de ser una declaración de intenciones para convertirse en una realidad en los quirófanos. El núcleo de la propuesta es permitir que la mujer esté acompañada por la persona de su elección durante la intervención, siempre que las condiciones médicas lo permitan.
Este cambio en las cesáreas en Canarias no solo tiene un trasfondo emocional. La evidencia científica actual respalda que la presencia de un ser querido reduce la ansiedad de la madre, facilita el vínculo afectivo temprano con el recién nacido y acelera significativamente la recuperación postoperatoria. Además, este modelo refuerza la corresponsabilidad familiar desde el primer minuto de vida del bebé.
Claves de la humanización en los hospitales de las islas
La Proposición No de Ley aprobada no se queda solo en el acompañamiento. Se ha instado al Gobierno autonómico a redactar un protocolo común para toda la comunidad que regule criterios específicos de aplicación. Entre los puntos fundamentales que deberán cumplir los centros sanitarios para las futuras cesáreas en Canarias destacan:
- Presencia efectiva en quirófano: El acompañante podrá estar presente durante la cirugía si no existe riesgo vital o interferencia con la seguridad quirúrgica.
- Contacto piel con piel inmediato: Se fomentará que el bebé sea colocado sobre la madre o el acompañante nada más nacer para estabilizar sus constantes vitales.
- Participación en cuidados: El acompañante podrá participar en los primeros cuidados del recién nacido dentro del área quirúrgica.
- Medidas de asepsia: El protocolo establecerá las normas de higiene y vestimenta necesarias para acceder a la zona estéril.
Lucha contra la violencia obstétrica e igualdad de recursos
Un aspecto crucial del debate parlamentario ha sido la incorporación de enmiendas del PSOE, defendidas por Elena Máñez, para integrar la prevención de la violencia obstétrica. Se busca que el consentimiento informado sea una herramienta real de decisión para la madre, garantizando que sea ella quien decida libremente sobre su acompañante y los procedimientos a seguir.
Sin embargo, para que las nuevas cesáreas en Canarias sean una realidad en las ocho islas, el Parlamento ha exigido que se doten de recursos suficientes a todos los hospitales públicos y privados. No puede haber diferencias en la calidad asistencial dependiendo de si el parto se produce en una isla capitalina o en las no capitalinas. La formación del personal sanitario será el siguiente paso lógico para adaptar la dinámica de los equipos de obstetricia a esta nueva realidad de puertas abiertas en el quirófano.