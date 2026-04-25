Temeridad en Güímar: graban a un hombre viajando en el maletero abierto de un coche

El vídeo ha corrido como la pólvora en redes sociales este sábado. Las imágenes, difundidas por la Televisión Canaria, muestran a un coche circulando por la carretera general de Güímar con el maletero abierto y un hombre viajando en su interior.
La escena fue detectada y captada por otros usuarios de la vía. Por su parte, la Guardia Civil, que realizaba un control en la zona, logró interceptar el vehículo a los pocos minutos.
Tanto el conductor como el ocupante han sido identificados por los agentes, enfrentándose ahora a las posibles sanciones por una infracción grave contra la seguridad vial.
TE PUEDE INTERESAR