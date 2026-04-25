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Temeridad en Güímar: graban a un hombre viajando en el maletero abierto de un coche

Tanto el conductor como el ocupante han sido identificados por los agentes de la Guardia Civil
Un hombre en el maletero de un coche en Güímar, Tenerife
Un hombre en el maletero de un coche en Güímar, Tenerife. | TVC
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El vídeo ha corrido como la pólvora en redes sociales este sábado. Las imágenes, difundidas por la Televisión Canaria, muestran a un coche circulando por la carretera general de Güímar con el maletero abierto y un hombre viajando en su interior.

La escena fue detectada y captada por otros usuarios de la vía. Por su parte, la Guardia Civil, que realizaba un control en la zona, logró interceptar el vehículo a los pocos minutos.

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Tanto el conductor como el ocupante han sido identificados por los agentes, enfrentándose ahora a las posibles sanciones por una infracción grave contra la seguridad vial.

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