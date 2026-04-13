Confirmado por el IGN: nuevo terremoto entre La Gomera y Tenerife

El seísmo, de de 2,0 mbLg, se produjo a las 05:33 horas, a una profundidad de 10 kilómetros
Un terremoto en Canarias de magnitud 2,0 se ha registrado en la madrugada de este lunes, 13 de abril de 2026, en aguas próximas a La Gomera y Tenerife, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El seísmo se produjo a las 05:33 horas, con epicentro en el océano Atlántico y a una profundidad de 10 kilómetros.

Por el momento, no consta que haya sido sentido por la población ni que haya provocado daños.

Un seísmo de baja magnitud en aguas cercanas a Tenerife

El IGN sitúa el epicentro del seísmo en Canarias en una zona marítima próxima a la costa sur de Tenerife.

La magnitud registrada, de 2,0 mbLg, se considera baja, por lo que este tipo de movimientos suelen pasar desapercibidos.

Contexto reciente: enjambre sísmico en Tenerife

Este nuevo terremoto en Canarias se produce después de que el IGN detectara en los últimos días un pequeño enjambre sísmico en el noroeste de Tenerife.

Según ese análisis, se registraron múltiples pequeños movimientos en esa zona, concentrados en un corto periodo de tiempo.

Los expertos explicaron que este tipo de enjambres son relativamente habituales en territorios volcánicos como Canarias.

El organismo señaló que estos episodios no implican necesariamente un riesgo inmediato, aunque sí se mantienen bajo vigilancia para analizar su evolución.

