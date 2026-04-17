Crear el mejor videojuego en 48 horas: el reto al que se enfrentan 120 estudiantes y profesionales en Canarias

Más de un centenar de estudiantes y profesionales del sector de los videojuegos participan este fin de semana en una nueva edición de la Gran Canaria Game Island Jam, un encuentro colaborativo en el que equipos multidisciplinares trabajan contrarreloj para crear el mejor videojuego posible en 48 horas.
En total, más de 120 personas, entre desarrolladores, compositores, guionistas, ilustradores y otros perfiles vinculados a esta industria, se han inscrito en esta iniciativa, que celebra este año su novena edición y que busca fomentar el trabajo en equipo y la especialización del talento local, ha informado en un comunicado el Cabildo insular.
Durante la inauguración del evento, la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, ha destacado que la cita pretende ser un espacio para promocionar el talento, facilitar el contacto con empresas y favorecer la integración laboral en el sector, además de contribuir a posicionar a la isla como hub creativo y tecnológico.
El evento está impulsado por el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), en el marco de la iniciativa Digital Crea Gran Canaria, y ofrece a los participantes acompañamiento profesional durante todo el proceso de desarrollo del juego.
Los equipos contarán con el apoyo de distintos mentores, profesionales del sector que resolverán dudas y orientarán el trabajo creativo hasta el domingo al mediodía, plazo máximo para finalizar los proyectos.
Como novedad, esta edición coincide con la Ludum Dare Jam, una plataforma internacional que permitirá votar de forma telemática, desde distintos países, la temática sobre la que deberán basarse los videojuegos, una información que los participantes conocerán una vez comiencen a trabajar en sus propuestas.
Los proyectos desarrollados se presentarán públicamente el domingo a partir de las 15:30 horas, ante un jurado integrado por profesionales de distintas áreas, que elegirá el mejor videojuego y reconocerá tanto la labor de equipo como la labor individual de algunos de los participantes.