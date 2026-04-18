‘Decorado’, del gallego Alberto Vázquez, mejor largometraje de los Quirino

La película Decorado, del director gallego Alberto Vázquez, se alzó anoche en el Auditorio de Tenerife con el galardón al mejor largometraje de los IX Premios Quirino de la Animación Iberoamericana. La colombiana Hay algo detrás de ti, de Julián Gómez Reyes, obtuvo el de mejor serie, mientras que el reconocimiento al cortometraje recayó en Cão Sozinho, de la portuguesa Marta Reis Andrade.
EL PALMARÉS
Los premios se distribuyeron entre cinco países, con España a la cabeza con tres galardones, seguida de Colombia, Portugal y Brasil, con dos cada uno, mientras que Argentina obtuvo uno. El palmarés muestra así una distribución equilibrada entre la animación producida en Europa y en América Latina, con cinco premios por bloque.
Otros reconocimientos fueron el premio al mejor corto de escuela, para Balada de peces y pájaros, de Anny Uribe y Juan José Arévalo (Colombia-España); al videoclip, para la portuguesa Ana Marta Mendes por la animación de Paulinha, tema del músico Raul Manarte; a la mejor animación de encargo, para 18 Months, de Paulo Garcia y Natalia Gouvea (Brasil), y a la mejor animación de videojuego, para Stars in the Trash, de José Ginés Picón López (España). El palmarés se completó con los galardones técnicos, que fueron para cortometrajes: Safo, de la directora, guionista, animadora e ilustradora brasileña Rosana Urbes, el de mejor desarrollo visual; My Gut Friend (Argentina-México), de José Manuel Lo Bianco y Mariano Andrés Bergara, el de diseño de animación, mientras que el español El fantasma de la Quinta, de James A. Castillo, el de sonido y música original.
La colombiana ‘Hay algo detrás de ti’ recibió el galardón a la mejor serie y ‘Cão Sozinho’, de Portugal, el de mejor cortometraje
Las obras ganadoras fueron elegidas tras un proceso de selección al que se presentaron 265 trabajos. El jurado estuvo compuesto por el animador, director y productor brasileño Cesar Cabral (ganador del Quirino en 2022 al mejor largometraje por Bob Cuspe); la irlandesa Moe Honan (Moetion Films); la filipina Marilyn Montano (PlayLab y TeamApp), la colombianoestadounidense Martha Sepúlveda (Cake Entertainment) y el croata Krešimir Zubcic (HRT).
“Desde el Cabildo de Tenerife seguimos apostando por el sector audiovisual como motor económico y cultural -destacó el vicepresidente y consejero insular de Turismo, Lope Afonso-, apoyando iniciativas que, como los Premios Quirino, generan oportunidades, atraen talento y fortalecen los vínculos entre Europa y América Latina”.