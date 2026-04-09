Golpe al tráfico de drogas en Tenerife: cinco detenidos y más de 100 sanciones en dos conocidos festivales

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, por presuntos delitos contra la salud pública durante la celebración de dos festivales de música electrónica en el municipio de Adeje.
Los eventos, desarrollados los pasados días 3 y 4 de abril, contaron con aforos superiores a las 5.000 personas y la presencia de artistas internacionales.
El operativo policial, diseñado para la prevención del consumo y la compraventa de sustancias estupefacientes, se realizó en colaboración con la Unidad de Guías Caninos de la Policía Local de Adeje.
Como balance final, además de los arrestos, se efectuaron 116 propuestas de sanción administrativa por infracciones a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Drogas listas para su distribución
Los detenidos ocultaban entre sus pertenencias cantidades significativas de droga, ya divididas en dosis individualizadas. Según la investigación, las sustancias estaban presuntamente destinadas a ser distribuidas en el interior de los recintos musicales.
Entre las sustancias aprehendidas por la Policía Nacional destacan:
- Drogas sintéticas: Principalmente MDMA.
- Sustancias químicas: Cocaína y la variante conocida como tusi (cocaína rosa).
- Psicotrópicos: Hachís y marihuana.
Además de las sustancias, los agentes intervinieron diversas cantidades de dinero en efectivo.
A pesar de la gran afluencia de público y la complejidad del despliegue, la labor de prevención permitió que no se registraran incidentes relevantes durante el desarrollo de los festivales.
Colaboración ciudadana contra el tráfico
La Policía Nacional ha reafirmado su compromiso en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas ilegales. En este sentido, recuerdan que los ciudadanos pueden colaborar de forma confidencial facilitando cualquier indicio o sospecha de actividades ilícitas a través del correo electrónico antidroga@policia.es.
Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente tras finalizar las diligencias policiales en la zona sur de la Isla.