EN DIRECTO | CD Tenerife-Arenas Club

El CD Tenerife quiere acabar esta tarde, a partir de las 17.30 horas con la racha de empates en la que se haya inmerso tras igualar seis de los últimos siete partidos, con la visita del Arenas Club de Getxo. El cuadro vasco se mueve por la zona templada de la clasificación del grupo primero de Primera Federación, y agota sus opciones de jugar el play-off de ascenso que lo tiene a cinco puntos de distancia.
Los blanquiazules pueden dar un paso decisivo de cara a sentenciar el ascenso si amarran los tres puntos en el Heliodoro Rodríguez López. El Celta Fortuna se ha colocado a seis puntos de los blanquiazules, tras su triunfo de ayer ante el Cacereño por lo que la victoria local se antoja obligada para espantar posibles fantasmas.