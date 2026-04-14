El Gobierno de Canarias pide al Estado frenar el derribo del silo de Santa Cruz

El Gobierno de Canarias ha entrado en la polémica derivada por el inminente derribo del antiguo silo de grano portuario, ubicado en la autovía de San Andrés de la capital tinerfeña, que tramita la Autoridad Portuaria. La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, ha solicitado formalmente al Ministerio de Cultura la adopción de medidas urgentes para evitar su demolición, al considerar el alto valor histórico, arquitectónico y simbólico de este edificio, el único catalogado como tipo P conservado en España.
En un escrito dirigido a Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Gobierno de España, el Ejecutivo autonómico advierte de la existencia de un riesgo inminente de destrucción de este inmueble, actualmente sometido a un procedimiento de licitación pública para su demolición por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, con un presupuesto cercano a 1,5 millones de euros.
Según se recoge en la comunicación oficial, el proceso se encuentra en una fase avanzada, lo que hace prever una adjudicación próxima y el inicio de las obras de demolición si no se adoptan medidas urgentes. Esta situación, subraya el Gobierno de Canarias, podría provocar un daño “real, inmediato e irreversible” sobre un elemento clave del patrimonio industrial, en vulneración del deber de protección recogido en la Constitución.
En este sentido, desde Patrimonio Cultural se recuerda que, al tratarse de un bien ubicado en dominio público portuario estatal, la competencia para su protección corresponde a la Administración General del Estado, lo que limita la capacidad de actuación de la Comunidad Autónoma. Por ello, solicita al Ministerio que actúe con urgencia mediante la apertura de un proceso de diálogo con Puertos del Estado, la adopción de medidas cautelares que paralicen la demolición y la valoración de iniciar el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).
El Gobierno de Canarias insiste en que la intervención estatal resulta imprescindible para evitar la pérdida irreversible de un elemento único del patrimonio industrial y cultural de las islas. Asimismo, pone de relieve que distintas administraciones públicas canarias han mostrado su apoyo a la conservación del inmueble.
Al respecto, recuerda que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recomendado su protección por su “gran relevancia histórica y cultural”, mientras que el Cabildo ha solicitado la realización de un estudio técnico previo a cualquier intervención, ofreciendo su colaboración.
También, añade, el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife (COA) ha impulsado propuestas técnicas viables para la rehabilitación y reutilización del silo, compatibles con los usos portuarios y alineadas con los principios del Plan Nacional de Patrimonio Industrial.
Organismo colegial que, además, ha realizado un estudio técnico de dicha infraestructura en la que confirma que el silo no está en ruinas, tal y como avanzó el pasado sábado DIARIO DE AVISOS, y aboga por paralizar su demolición.
Patrimonio
El antiguo silo capitalino constituye una pieza excepcional dentro del patrimonio industrial español, al formar parte de la Red Nacional de Silos y Graneros desarrollada en la posguerra. Destaca, además, por ser el único silo portuario tipo P que se conserva en España, lo que le otorga un carácter singular en el contexto nacional. A ello se suman sus valores arquitectónicos y tecnológicos, así como su relevancia como hito paisajístico en el litoral de Santa Cruz.