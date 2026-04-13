La inestabilidad marcará el inicio de la jornada en el archipiélago. Según el tiempo en Canarias previsto para este martes, 14 de abril, la influencia del viento del noreste definirá el panorama meteorológico, dejando una sensación térmica variable entre las islas de la provincia tinerfeña y las orientales. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de la presencia de fenómenos significativos en las cumbres, donde el viento cobrará un protagonismo especial.
El tiempo en Canarias: cielos nubosos y probabilidad de lluvias
En la vertiente norte de las islas de mayor relieve, el día comenzará con cielos predominantemente nubosos. Esta nubosidad será más compacta durante la madrugada y las últimas horas de la jornada, momentos en los que existe una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, afectando principalmente a las zonas de medianías. Durante las horas centrales del día, se esperan intervalos nubosos que permitirán ver el sol de forma intermitente.
Por el contrario, en las cumbres centrales y en el resto de vertientes (sur y este), la situación será radicalmente distinta. La Aemet prevé un escenario de cielos poco nubosos o despejados, manteniendo la tónica de buen tiempo que suele caracterizar a estas zonas bajo el régimen de alisios.
Aviso por rachas muy fuertes de viento en cumbres y costas
Uno de los factores determinantes de este martes será el viento. Soplará de componente noreste con una intensidad de moderado a fuerte. Sin embargo, la mayor preocupación se centra en las cumbres y en los extremos noroeste y sureste de las islas. En estos puntos, son probables las rachas muy fuertes durante la madrugada, una situación que no se descarta que pueda repetirse durante la tarde en zonas altas de Tenerife y Gran Canaria.
En las costas del suroeste, los ciudadanos podrán disfrutar de un ambiente más calmado gracias al régimen de brisas, que contrastará con la fuerza del viento en las zonas de aceleración del noreste.
Temperaturas en Tenerife y el resto de las islas
En cuanto a los termómetros, la jornada presentará un comportamiento dual. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso en las cumbres y medianías orientadas al sur.
En la isla de Tenerife, se espera que los termómetros alcancen los 23 grados de máxima, situándose como uno de los puntos más cálidos de la jornada. Por el contrario, la mínima regional se registrará en la isla de El Hierro, donde el mercurio podría descender hasta los 11 grados, obligando a sacar la ropa de abrigo en las zonas altas. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas oscilarán en un rango más estrecho, entre los 20 grados de máxima y los 17 de mínima.
Previsión para Lanzarote y Fuerteventura
Las islas más orientales, Lanzarote y Fuerteventura, disfrutarán de un tiempo más estable. El cielo estará poco nuboso o despejado, aunque no se descartan algunos intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día. El viento aquí también soplará del noreste de forma moderada, manteniendo la frescura oceánica característica de estas fechas.
En Gran Canaria, el norte mantendrá el predominio de las nubes con apertura de claros al mediodía, siguiendo el patrón de “panza de burro” que suele refrescar la capital y los municipios colindantes. Las lluvias, de producirse, serán muy localizadas y de carácter anecdótico en las medianías.
Este escenario meteorológico invita a la precaución en las carreteras de montaña y zonas de costa expuestas al viento, especialmente de madrugada, cuando la visibilidad y la fuerza de las rachas podrían dificultar el tránsito habitual.