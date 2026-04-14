El guachinche de Estela: comida para cuatro por 60 euros y un trato que “te dan ganas de abrazarla”

Si hay un nombre que está resonando con fuerza este año en el panorama gastronómico del norte de Tenerife, ese es el de Estela. Su guachinche, Casa Estela, se encuentra en La Perdoma, dentro del término municipal de La Orotava.
Ahora, esta mujer del norte de Tenerife ha vuelto a hacerse viral gracias a un vídeo del popular perfil ‘Guachinches Modernos’, donde sus autores, Joana y Jonay, ponen en valor no solo su vino, sino su arrolladora personalidad, que hace sentir a cada cliente como si estuviera en su propia casa.
Estela es la esencia de la mujer canaria
“Estela es la esencia de la mujer canaria. Trasmite un desparpajo y una alegría que te hace sentirte en casa, señalan desde el popular perfil en TikTok.
Además, destacan que “el guachinche está rodeado de naturaleza, hay muchas flores, árboles y viñedos. Abre solo 4 meses y como siempre tiene cosecha de tinto y blanco”.
Ubicado en la calle Las Eras del Marqués, el establecimiento de Estela es el refugio perfecto para los amantes de lo auténtico. Además, ofrece cosecha propia de tinto y blanco.
Según ‘Guachinches Modernos’, el precio sigue siendo uno de sus grandes atractivos: una comida para cuatro personas ronda los 62 euros.