Estudiantes de una decena de centros de enseñanza acudirán este año al Ficmec

La apuesta por una educación ambiental comprometida con las necesidades del planeta es lo que atrae cada año a centenares de escolares del Archipiélago para reflexionar, formarse y participar en proyectos relacionados con la mejora de su relación con el entorno en el marco del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec), que celebra su vigesimoctava edición del 28 de mayo al 7 de junio en Garachico e Icod de los Vinos.
El programa Educación Ambiental, que ya va por su decimosexta entrega, recibe el respaldo de la Fundación CajaCanarias. “Apoyamos especialmente la parte educativa del festival porque consideramos que el cine documental que ofrece Ficmec es una herramienta única y especialmente potente para el despertar de la sensibilidad con el entorno en las edades más tempranas”, explica Mariano León Ojeda, jefe del Área de Educación, Patrimonio y Programación Musical de la fundación.
Las actividades se desarrollarán el 28 de mayo en Garachico y el 4 y 5 de junio en Icod de los Vinos, contemplando talleres temáticos y proyecciones. Los centros participantes son los CEIP Antonio del Valle Menéndez, Emeterio Gutiérrez Albelo y Baldomero Bethencourt Francés, el Colegio Echeyde de Santa Cruz de Tenerife, los IES Nicolás Estévez Borges, Garachico-Alcalde Lorenzo Dorta, Rafael Arozarena, El Tanque y María Pérez Trujillo, además de las personas usuarias de la Asociación Apreme y del Centro Ocupacional Isla Baja.