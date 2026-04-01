El Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife incorporará una experiencia audiovisual 360º

El interior del Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife se convertirá en un lienzo gigante sobre el que se proyectará una experiencia audiovisual 360º única, aprovechando para ello la arquitectura de este emblemático edificio, recién rehabilitado.
El proyecto, previsto para finales de año, tiene como objetivo narrar la historia de esta construcción, de las pocas que existen en Europa, a través de un videomapping 3D de gran formato, iluminación LED y efectos especiales.
El Ayuntamiento capitalino, a través del Organismo Autónomo de Cultura (OAC), ya trabaja junto a la Comisión de Patrimonio Histórico del Cabildo, en la viabilidad técnica y económica de esta actuación, con la intención de licitarlo en breve para que, el próximo diciembre, la bóveda de la sala de Tenidas del Templo Masónico se convierta en un nuevo reclamo virtual de visitantes y turistas.
El concejal de Cultura, Santiago Díaz-Mejías, ha explicado que en los orígenes del Templo, la bóveda de Las Tenidas estaba pintada, pero ahora la idea “es proyectar un videomapping espectacular, donde junto a imágenes en 3D, se narre la construcción del edificio y su importancia histórica, lo que llamará mucho la atención”.
El edil añadió que las previsiones del coste para implantar esta experiencia inmersiva superará los 200.000 euros, una cantidad que se estudia incorporar al presupuesto de Cultura para 2026 destinado al Templo Masónico, en base a una única licitación, estructurada en dos lotes diferenciados, que “nos permitirá abordar de forma paralela tanto la dotación museográfica como la posible intervención en la bóveda del edificio. Por ello, ya estamos hablando con empresas para hacer de esta idea una realidad”, detalló Díaz-Mejías.
Museo Masónico
Respecto a la parte museística del Templo Masónico, el concejal popular indicó que “para la futura dotación del Centro de Interpretación, el proyecto contempla un presupuesto de licitación en torno a los 350.000 euros, centrado en dotar al museo de material original, que facilitarán también algunas logias, sobre la historia de la masonería. Elementos que, además, se complementarán con los que vendrán cedidos desde el Archivo de Salamanca”.
En este sentido, Díaz-Mejías subrayó que “aún esperamos a que el Ministerio de Memoria Democrática nos de una fecha para recibir la cesión temporal de documentos y elementos pertenecientes a las logias masónicas de Canarias de los siglos XIX y XX, especialmente la de Añaza, que se encuentran en esa institución. Hemos enviado hasta una carta solicitando la urgencia de este material, pero aún no tenemos respuesta”.
En otro orden, el edil hizo referencia a otras actuaciones vinculadas al presupuesto de este año, entre las que destacó la III edición de las Jornadas de Patrimonio Histórico y la V edición del Escape City, centrada en la Gesta del 25 de julio de 1797 y con actividades en espacios como el Castillo Negro; o la elaboración de los catálogos de Arte Sacro y de Patrimonio Civil.