Los fabricantes de baliza V16 conectadas alertan: miles de personas podrían no estar cumpliendo la normativa sin saberlo

El uso de la baliza V16 conectada vuelve al centro del debate en España. Los principales fabricantes han lanzado un manifiesto en el que alertan de la confusión entre los conductores y reclaman claridad sobre su uso, obligatoriedad y posibles sanciones.
En los últimos meses, señalan, “se ha producido un contexto de desinformación, mensajes no siempre coincidentes y falta de claridad para el ciudadano que está afectando a millones de conductores, dificultando la comprensión de sus obligaciones y de cómo actuar correctamente ante una emergencia en carretera”.
Advierten de que millones de personas podrían no estar cumpliendo la normativa sin saberlo. Según denuncian, la falta de información clara está generando incertidumbre sobre qué baliza es válida y cómo actuar en caso de avería o accidente.
Confusión entre conductores sobre la baliza V16
Los fabricantes aseguran que existe un problema de desinformación generalizada. A pesar de los cambios normativos, muchos conductores desconocen si su dispositivo cumple con los requisitos o si deben sustituirlo.
Este escenario, explican, no solo afecta a la legalidad, sino también a la seguridad vial en España, ya que un uso incorrecto de la baliza puede aumentar los riesgos en carretera.
Además, alertan de que la falta de campañas informativas eficaces ha provocado errores en la actuación de los conductores ante emergencias.
Piden claridad sobre multas y obligatoriedad
Uno de los puntos clave del manifiesto es la petición de claridad sobre las sanciones por no llevar la baliza V16 conectada.
En las últimas semanas, distintas interpretaciones públicas han generado dudas sobre si es obligatorio este dispositivo o qué consecuencias tiene no utilizarlo. Para el sector, esta situación “debilita la percepción de obligatoriedad” y puede llevar a decisiones erróneas.
Por ello, reclaman una comunicación oficial “clara, homogénea y alineada con la normativa vigente”.
Una medida de seguridad, no política
Otro de los mensajes centrales es la necesidad de evitar la politización de esta herramienta. Los fabricantes recuerdan que la baliza V16 conectada forma parte de un proceso normativo iniciado hace años y respaldado por distintas instituciones.
En este sentido, insisten en que se trata de una medida diseñada para reducir riesgos en carretera y evitar atropellos, especialmente en situaciones de emergencia.
Qué piden los fabricantes
El sector reclama tres medidas urgentes:
- Campañas informativas claras y continuadas
- Un compromiso institucional con la seguridad vial
- Claridad normativa sobre las obligaciones de los conductores
Los fabricantes advierten de que la actual situación puede generar riesgos innecesarios y piden actuar con rapidez para evitar más confusión entre los usuarios.