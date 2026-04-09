Fallece la ‘influencer’ Rita Ephrem tras una enfermedad rara: tres años en el hospital, 20 intubaciones y siete ictus

La joven influencer brasileña Rita Ephrem ha muerto a los 31 años tras una lucha de seis años contra una extraña enfermedad autoinflamatoria. El fallecimiento de la creadora de contenido conmociona a las redes sociales después de un calvario médico que incluyó siete ictus y más de 20 intubaciones.
Su equipo confirmó la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram con un emotivo mensaje de despedida.
La trayectoria de Ephrem estuvo marcada por una patología que debilitaba su sistema inmunológico. Esta dolencia nunca llegó a ser catalogada de forma definitiva por los médicos.
A pesar de la incertidumbre clínica, la influencer de 31 años decidió documentar su día a día en las plataformas digitales. Esta transparencia generó una comunidad de seguidores que admiraba su fe y valentía frente al dolor constante.
Los últimos tres años de su vida transcurrieron íntegramente en un hospital. Durante este largo ingreso, Rita Ephrem superó situaciones críticas que desafiaron a la medicina. Los informes locales detallan que sufrió cinco paradas cardíacas y decenas de trombosis. Además, las infecciones generalizadas complicaron su estado de salud de forma recurrente hasta el desenlace final.
“Se fue a encontrar el descanso en el cielo tras un camino de lucha”, escribieron sus allegados en redes sociales. El mensaje destaca que Ephrem vivió con intensidad pese a las limitaciones físicas. Su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia para miles de personas que seguían sus actualizaciones desde la cama del hospital.
La brasileña fue diagnosticada hace seis años. Desde entonces, su salud sufrió un deterioro progresivo que la obligó a someterse a procedimientos médicos extremos. Su equipo recalca que su legado sigue vivo en los valores que sembró entre su audiencia. La noticia del deceso ha generado una ola de mensajes de apoyo y condolencias hacia su familia en Brasil.