Muere la influencer Larissa Machado en un accidente de moto

El mundo de las redes sociales y la creación de contenido digital vuelve a verse sacudido por una pérdida inesperada. La influencer Larissa Machado ha fallecido a los 30 años tras un accidente de moto que terminó teniendo consecuencias fatales.
El siniestro ocurrió el pasado 27 de marzo en Manaos (Brasil), ciudad natal de la joven. Machado era una conocida creadora de contenido vinculada al ámbito del fitness y el motociclismo, por lo que su muerte ha generado un fuerte impacto entre su comunidad de seguidores.
A través de Instagram, donde superaba los 20.000 seguidores, numerosos usuarios han querido rendirle homenaje con mensajes de despedida. “Descanse en paz”, “Qué tristeza”, “Tuve la suerte de trabajar con ella, mucha fuerza para su familia” o “No me lo puedo creer” son algunas de las reacciones que se repiten en sus publicaciones.
Por el momento, no han trascendido las causas exactas del accidente. Fuentes locales señalan que el Departamento de Policía Técnico-Científica ha asumido la investigación, mientras se revisan las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo ocurrido.