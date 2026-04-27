Ya hay fecha para la entrada en vigor del pago con Bizum en tiendas físicas: adiós a las tarjetas

El panorama de los pagos en España se prepara para su cambio más profundo en la última década. El próximo 18 de mayo de 2026 marcará un antes y un después en el comercio de proximidad: Bizum dará el salto definitivo de las pantallas de los móviles a los mostradores de las tiendas físicas. Esta nueva funcionalidad permitirá que los ciudadanos dejen definitivamente las tarjetas de plástico en casa para abonar sus compras diarias.
Lo que comenzó como una herramienta sencilla para enviar dinero entre amigos, se ha transformado en un gigante financiero que ahora busca dominar el punto de venta presencial. La comodidad y la rapidez que han hecho de Bizum un estándar en España llegan ahora al comercio a pie de calle.
Quiénes serán los primeros en usarlo
El despliegue no será simultáneo para todos los usuarios. En esta primera fase, que arranca en mayo, solo los clientes de CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter podrán estrenar el servicio. Estas entidades actúan como punta de lanza de un sistema que se irá abriendo al resto de bancos de forma progresiva durante los meses posteriores.
Los usuarios de estas tres entidades serán los primeros en experimentar el sistema Bizum Pay, una herramienta que actuará como una tarjeta digital integrada en el monedero del smartphone.
Así funciona Bizum Pay
El funcionamiento técnico ha sido diseñado para ser lo más intuitivo posible. Para pagar, el cliente no tendrá que introducir números de cuenta ni realizar gestiones complejas; bastará con acercar el teléfono al datáfono del comercio, utilizando la tecnología NFC (sin contacto), de la misma forma que se hace actualmente con las tarjetas vinculadas a Apple Pay o Google Pay.
La diferencia fundamental reside en lo que ocurre “detrás” de la pantalla: el dinero se transfiere directamente de una cuenta bancaria a otra utilizando el número de teléfono asociado, sin necesidad de que existan tarjetas de crédito o débito de por medio.
El fin de la dependencia de Visa
Este movimiento estratégico de la banca española tiene un objetivo claro: cambiar las reglas del juego y reducir la dependencia de intermediarios internacionales como Visa o Mastercard. Al procesar los pagos de forma interna a través de Bizum, bancos y comercios ganan en autonomía y eficiencia.
Para los establecimientos, las ventajas son directas:
- Liquidez inmediata: A diferencia de los sistemas tradicionales, los comercios reciben el dinero de sus ventas al instante.
- Menores costes: Se prevé que las comisiones por operación sean más competitivas que las de las tarjetas habituales.
- Sencillez operativa: El terminal de pago (datáfono) no requiere cambios físicos, solo una actualización de software para aceptar el nuevo estándar.
Con este paso, Bizum no solo busca facilitar la vida al usuario, sino consolidar un modelo de pago propio que desafía el dominio de las grandes redes de pago mundiales, reforzando la soberanía digital del sistema bancario nacional.