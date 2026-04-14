El mejor cocinero joven de España es canario: Gabriel Navarro conquista a un jurado Michelin

El estudiante de Hostelería Gabriel Navarro, perteneciente al centro de Formación Profesional Zonzamas de Arrecife (Lanzarote), se ha proclamado ganador de la decimocuarta edición del premio ‘Promesas de la alta cocina’ de Le Cordon Bleu Madrid. El certamen, de ámbito nacional, está dirigido a estudiantes menores de 25 años que cursan su último año de formación en cualquier centro del país.
Navarro, de 17 años, obtuvo el triunfo con una propuesta culinaria titulada ‘Armonía entre mar y tierra’. El jurado encargado de evaluar las creaciones estuvo presidido por el chef madrileño Paco Roncero, que cuenta con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol.
Premios y becas de formación
Como ganador del primer premio, el estudiante lanzaroteño recibirá una beca valorada en 24.000 euros para cursar uno de los programas formativos que ofrece la escuela Le Cordon Bleu Madrid. Por su parte, el centro de FP Zonzamas obtendrá un reconocimiento de 1.500 euros por su labor de apoyo y dedicación en la participación del alumno.
Tras conocerse el fallo, Gabriel Navarro se mostró sorprendido por el resultado: “No me lo esperaba, pensé que no iba a ser posible”, declaró tras recibir el galardón. El joven cocinero agradeció el respaldo de su centro educativo, sus compañeros y sus padres, asegurando que esta formación le permitirá salir de sus estudios “lo más preparado posible”.
Clasificación nacional
El concurso busca premiar la pasión y la visión de la cocina entre los futuros profesionales del sector. En esta edición, el segundo clasificado fue Andreu Berenguer, alumno del centro de FP Batoi (Alicante), quien recibirá una beca de formación valorada en 9.000 euros.
Con este galardón, Gabriel Navarro asegura la oportunidad de ampliar sus conocimientos en una de las instituciones gastronómicas más prestigiosas del país, destacando el nivel de la formación profesional que se imparte actualmente en el archipiélago canario.