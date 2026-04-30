El Parque García Sanabria se llena de historias con una Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife de primer nivel

La Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife regresa este jueves al Parque García Sanabria convertida en un gran escaparate de la literatura contemporánea, con una programación que combina calidad, actualidad y una destacada presencia de autores canarios. Con el respaldo del Cabildo de Tenerife, la colaboración de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias y la organización del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife —que vuelve a situar esta cita en un entorno privilegiado como el Parque García Sanabria—, el encuentro se prolongará hasta el 4 de mayo consolidándose como uno de los eventos culturales más relevantes del Archipiélago.
Un arranque con sello canario y vocación escénica
El arranque, el jueves 30 de abril, tendrá un marcado carácter escénico con “Solo Palique. On Tour” (19:00 a 21:00 horas, Espacio Alfonso García Ramos), una propuesta que mezcla palabra y escena y que contará con la participación de la escritora canaria Aída González Rossi, abriendo la feria con una mirada contemporánea desde el ámbito local.
Viernes: memoria, pensamiento y narrativa contemporánea
La programación del viernes 1 de mayo refleja ya la riqueza y diversidad de voces presentes en esta edición. A las 12:00 horas, Rayco Pulido —Premio Nacional de Cómic y uno de los autores canarios más reconocidos— presenta Saquen sus muertos (Astiberri, 2026), en dialogo con la historiadora Sonia Cabrera, en un encuentro que profundiza en la memoria y la identidad.
A las 13:30 horas, la compañía Hojarasca propone “Conversaciones en torno a María Rosa de Ángel Guimerá”, una actividad abierta al público que convierte la feria en un espacio de diálogo vivo en torno a una de las grandes obras del teatro universal. La propuesta combina fragmentos dramatizados, reflexión y coloquio, incorporando miradas contemporáneas sobre el conflicto, la pasión y la condición humana presentes en la obra. Participan especialistas del ámbito educativo y teatral como Sofía Delgado, Miguel Ángel Martínez y Oswaldo Bordón, junto a la propia compañía, en un formato que conecta palabra, cuerpo y memoria e invita a redescubrir los clásicos desde la escena viva.
Ya por la tarde, a las 18:00 horas, Elena Correa presenta Niñas sucias (Pepitas de Calabaza, 2025), acompañada por el periodista Eduardo García Rojas, y a las 19:30 horas, Jorge Dávila presenta El anillo de Faride (Círculo Rojo, 2026), también en diálogo con García Rojas.
Sábado: grandes nombres y reflexión sobre el presente
El sábado 2 de mayo concentra algunos de los nombres más destacados del panorama literario actual. A las 18:00 horas, Sergio del Molino presenta La hija (Alfaguara, 2026) y Dos tardes con Joseph Roth (Alianza, 2025), en conversación con el escritor Pablo Martín Carbajal, reafirmando su posición como una de las voces más sólidas de la narrativa española contemporánea.
A las 19:30 horas, Sara Torres, referente del pensamiento actual, presenta El pensamiento erótico (Reservoir Books, 2026) y La potencia afectiva (Txalaparta, 2025), en diálogo con la filóloga Katya Vázquez Schröder, con una propuesta que conecta literatura, cuerpo y emociones.
Durante la mañana, el Espacio Ángel Guimerá da protagonismo al tejido editorial canario con la presentación de Todas las aves de Canarias. Guía de naturaleza (11:00 horas, Editorial Zech) y Días de clase, de Cristina García Carballo, ilustrado por Javier Nóbrega (13:00 horas, Diego Pun Ediciones).
Domingo: literatura, escena y nuevas audiencias
El domingo 3 de mayo continúa el diálogo entre literatura, territorio y nuevas sensibilidades. A las 11:00 horas, María del Mar Rodríguez presenta La viuda blanca (Baile del Sol, 2025), acompañada por Eduardo García Rojas. A las 12:00 horas, el Espacio Ángel Guimerá acoge un meeting literario organizado por la Escuela Literaria, en el que nuevos autores podrán presentar sus trabajos ante editores canarios.
En paralelo, el Espacio Ángel Guimerá reúne diversas propuestas editoriales canarias: a las 11:00 horas, el Centro de la Cultura Popular Canaria presenta 365 coplas, de Luis Carrasco, y Cómo miran los mares, de Carmelo Rivero; a las 12:00 horas, Elena Morales presenta Cerrar los ojos y Perdóneme, Monsieur Flaubert; a las 13:00 horas, LeCanarien Ediciones presenta La pella de gofio, de Daniasa M. Curbelo; y por la tarde, Algani Editorial presenta Margarita ojos de luna, de Gregorio Sosa (17:00 horas), y Dímelo en canario, de Clara Isabel Rufino (18:00 horas).
La jornada se completa con el espectáculo “La Orilla dorada” (18:00 horas) y, a las 19:30 horas, con la presencia de la poeta canaria Sara Búho, que presenta Y yo a ti (2025) y Si el mar no regresa (2026), en conversación con Sonia Cabrera, consolidando su conexión con nuevas generaciones de lectores.
Lunes: mirada al futuro del sector
El lunes 4 de mayo, la feria pone el foco en el futuro del sector. A las 12:30 horas, Óscar Liam presenta Las Galletas (Plasson e Bartleboom, 2026), acompañado por Eduardo García Rojas, cerrando una programación que combina talento emergente y autores consolidados.
Compromiso institucional con el libro y la cultura
A lo largo de toda la feria, el Cabildo de Tenerife refuerza su compromiso con el sector del libro no solo mediante su presencia en esta cita, sino también a través de su apoyo continuado a las ferias del libro de la isla, así como a la red de bibliotecas, editoriales y autores.
El consejero de Cultura y Museos, José Carlos Acha, subraya que “el Cabildo de Tenerife sigue manteniendo su apoyo al sector del libro y a su importancia como forma de transmitir ideas y realidades diversas, no solo con el respaldo económico a bibliotecas o editoriales, sino también con una presencia activa en la Feria del Libro que permita acercar la literatura y a sus creadores a la ciudadanía”.
Acha añade que “entendemos la lectura como un derecho cultural fundamental y, por ello, desarrollamos acciones que fortalecen el libro como elemento vertebrador de la cultura, desde el apoyo a las bibliotecas municipales hasta el impulso a autores, editoriales y clubes de lectura, contribuyendo además a superar las dificultades propias de la insularidad”.
Un punto de encuentro cultural en pleno corazón de la ciudad
Con 31 stands, nuevas propuestas como un fotomatón literario interactivo y una oferta pensada para todos los públicos, la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife vuelve a convertir el Parque García Sanabria en un punto de encuentro entre lectores, autores y editores, reafirmando su papel como motor cultural del Archipiélago.