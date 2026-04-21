Guaguas gratis desde el sur para la misa del papa León XIV en Tenerife: ¿cuándo apuntarse?

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha anunciado que facilitará guaguas gratuitas para que los ciudadanos puedan desplazarse a Santa Cruz de Tenerife el próximo 12 de junio.
Esta iniciativa surge con motivo de la histórica visita del papa León XIV, quien oficiará una misa multitudinaria en el puerto capitalino, un acontecimiento de relevancia internacional que atraerá a miles de fieles.
Con el objetivo de garantizar una participación cómoda, segura y accesible, el consistorio habilitará este servicio de transporte sin coste alguno para los interesados.
La concejala de Participación Ciudadana, Adaisy Arias, ha subrayado que esta medida busca “acercar a la ciudadanía un evento histórico” y asegurar que los vecinos puedan asistir en igualdad de condiciones, evitando las complicaciones de tráfico y aparcamiento que se prevén para esa jornada.
¿Cuándo se abre el plazo para apuntarse?
Uno de los puntos que más interés ha generado es el proceso de reserva de plazas. Desde el área de Participación Ciudadana se ha informado de que actualmente se trabaja en la planificación de las rutas y los horarios definitivos.
El Ayuntamiento comunicará en las próximas semanas la información detallada sobre el plazo de inscripción, los puntos de salida exactos dentro del municipio y el resto de aspectos organizativos. Estos datos se publicarán a través de las plataformas digitales y redes sociales oficiales del consistorio granadillero.
Un evento de relevancia internacional
La visita del papa León XIV a Tenerife se ha convertido en la cita más esperada del año en la Isla. La logística para un evento de este calibre en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife requiere una coordinación especial, motivo por el cual el Ayuntamiento de Granadilla ha decidido adelantarse ofreciendo este servicio de guaguas gratis.
Esta iniciativa no solo facilita el traslado de las personas mayores o con movilidad reducida, sino que fomenta una movilidad sostenible ante la previsión de desplazamientos masivos desde todos los puntos de la Isla hacia la capital.
Los interesados en asistir a la misa deben estar atentos a los canales oficiales de Granadilla de Abona, donde se habilitará el sistema para apuntarse una vez se cierren los detalles técnicos de la operativa de transporte.