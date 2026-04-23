Guía completa para las Fiestas de Mayo de Santa Cruz: conciertos, competiciones y tradiciones

Santa Cruz de Tenerife encara una de las semanas más intensas de su calendario anual con el arranque del programa de las Fiestas de Mayo, una cita que se despliega en los próximos días con una agenda amplia, diversa y pensada para todos los públicos. Durante estos días, la capital tinerfeña se convierte en un gran escenario al aire libre en el que conviven propuestas culturales, deportivas, musicales y participativas, distribuidas por distintos espacios del municipio.
La programación combina actividades vinculadas al Día del Libro, conciertos, encuentros folclóricos, competiciones deportivas, artes escénicas, exposiciones y eventos tradicionales de gran arraigo, como las galas de elección de las reinas de las fiestas. Todo ello configura una oferta que no solo dinamiza la vida cultural y social de la ciudad, sino que también pone en valor su identidad, su tejido creativo y su capacidad para generar espacios de convivencia y participación ciudadana.
Fiestas de Mayo
El Ayuntamiento de Santa Cruz arranca el programa de las Fiestas de Mayo 2026 con una intensa agenda de actividades entre el jueves 23 y el domingo 26 de abril, que incluye propuestas culturales, deportivas, participativas y grandes citas festivas en distintos espacios del municipio.
Jueves, 23 de abril
La jornada arranca a las 09:30 horas con una Visita guiada a la Biblioteca Municipal Central, dirigida a acercar a los asistentes los recursos, servicios y colecciones del sistema bibliotecario municipal, incluyendo una demostración práctica de uso, en esta ocasión con alumnado del Centro Infantil El Jardín.
A las 16:00 horas, la Biblioteca Municipal Central acoge el “Taller de nanas” con Christian Fernández Mirón, una propuesta participativa centrada en el canto tradicional y su vínculo con los cuidados, la crianza y la transmisión cultural. El taller está abierto a cualquier persona interesada, independientemente de su relación con la voz o la maternidad.
A las 17:30 horas, en el mismo espacio, se celebra el Taller de ilustración “Dibujos que vuelan” con Celia Espona, dirigido a público infantil a partir de 8 años. La actividad combina creatividad y naturaleza, invitando a diseñar aves articuladas mediante técnicas de dibujo y creación de tarjetas pop-up.
También a las 18:30 horas, la Biblioteca Municipal Central será escenario del Club de Lectura Tenerife Noir, centrado en la obra “Blacksad: un lugar entre las sombras”, con análisis de narrativa gráfica y temática noir.
La jornada culmina a las 19:30 horas en la Sala Cilindro de la Biblioteca Municipal Central con el Fallo del Premio Ciudad de Santa Cruz de Novela Criminal – Tenerife Noir, donde se anunciará la obra ganadora en un acto presidido por el alcalde y el director del festival.
Además, del 23 al 26 de abril, el Pabellón Municipal Quico Cabrera acoge la Fase Final de la Superliga-2 de Voleibol Femenino, con partidos en distintos horarios: el jueves 23 (17:00 a 21:30 h), viernes 24 (09:30 a 21:30 h), sábado 25 (11:00 a 21:30 h) y domingo 26 (09:30 a 14:00 h), en una cita clave del calendario deportivo nacional.
Viernes, 24 de abril
A las 12:30 horas, la Biblioteca José Saramago de Añaza acoge un Taller de lactancia, dirigido a familias que deseen resolver dudas o dificultades en este proceso, ofreciendo orientación práctica especializada.
Por la tarde, a las 17:30 horas, la Biblioteca Municipal Central será punto de partida del taller “Urban Quick-Sketch” con Carlos Miranda, una actividad de dibujo urbano que combina práctica en sala y recorrido por el centro de la ciudad para capturar escenas en directo.
También a las 17:30 horas, se desarrollan simultáneamente dos propuestas familiares: “Chiquitines Go Rock” con Ana Tovar y Verónica Acosta, actividad que fusiona cuentos, teatro y música para público infantil desde 3 años; por su parte, “Noria de cuentos: Primavera” con Samantha Moreno, es una sesión de narración oral centrada en el imaginario primaveral y la creatividad familiar.
A las 19:00 horas, el Auditorio Carmen Rosa Zamora acoge el Concierto de Guitarra del alumnado de la Escuela Municipal de Música, una actuación abierta al público con carácter formativo y familiar.
El gran acto del día tendrá lugar a las 21:00 horas en la Plaza de La Candelaria con la Gala de Elección de la Reina de las Fiestas de Mayo 2026, en la que participarán 35 candidatas, acompañadas de actuaciones artísticas.
Ese mismo día, se inaugura además la exposición “Tanja Tamvelius. Cartografías de la memoria y del color (1914/1918-1969)” en el Museo de Bellas Artes, disponible hasta el 7 de junio, con un recorrido por la trayectoria de esta artista en el contexto europeo.
Sábado, 25 de abril
La jornada comienza a las 08:30 horas en la explanada Puerto Ciudad con el X Torneo de Puertos de Tenerife, competición de baloncesto dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años.
A las 10:00 horas, el Pabellón Pancho Camurria acoge la Final del Campeonato de Canarias de Boxeo, prueba clasificatoria para campeonatos nacionales en categorías Élite, Joven y Junior.
A las 11:30 horas, la Playa de Las Teresitas será escenario del Tenerife Swimrun, una exigente prueba deportiva que combina carrera a pie y natación en distintas modalidades.
Por la tarde, a las 17:00 horas, el Parque La Estrella (Santa María del Mar–Alisios) acoge Suroeste Urban, una actividad que mezcla deporte, música y cultura urbana con exhibiciones y dinamización comunitaria.
La jornada festiva culmina a las 20:00 horas en la Plaza de La Candelaria con la Gala de Elección de la Reina de Los Mayores de las Fiestas de Mayo, uno de los actos más representativos del programa.
Domingo, 26 de abril
El cierre de este bloque de programación tendrá lugar a las 17:30 horas en la Plaza de La Candelaria con la Gala de Elección del Mago y la Maga infantiles, dedicada a la participación de los más pequeños en las tradiciones canarias.
Museos y exposiciones
El Museo de Bellas Artes inaugurará este viernes, a las 19:00 horas, la exposición monográfica “Tanja Tamvelius. Cartografías de la memoria y del color (1914/1918 – 1969)”, un proyecto de producción propia del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que se enmarca en la línea expositiva iniciada en 2025 dedicada a artistas presentes en la colección del museo.
Comisariada por Katarzyna Zych Zmuda y Yolanda Peralta Sierra, la muestra, que se podrá visitar hasta el 7 de junio, propone una aproximación patrimonial y de investigación a la trayectoria de la artista sueca Tanja Tamvelius, cuya obra se desarrolló en distintos contextos europeos y tuvo una especial vinculación con Canarias, donde el Museo custodia dos piezas de su colección.
La Sala L de La Recova de Santa Cruz acoge la exposición “ERRATA. Modus operandi”, una propuesta artística que podrá visitarse hasta el próximo 10 de mayo y que está impulsada por los colectivos Tipos en su tinta y Reset Risografik, iniciativas que desarrollan su trabajo en el ámbito de la investigación gráfica y la experimentación desde Tenerife.
La muestra ofrece una mirada contemporánea al error como punto de partida para la creación, explorando, a través de técnicas como la risografía y la impresión tipográfica, la relación entre método y accidente, control y espontaneidad. Frente a la inmediatez y la perfección asociadas a lo digital, “ERRATA” reivindica el valor del proceso artesanal, la experimentación y el azar como espacios de libertad creativa. El recorrido se plantea de forma inmersiva, permitiendo al visitante adentrarse en las obras finales y también en bocetos, matrices y pruebas de impresión, poniendo en valor el proceso creativo.
El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Fundación Santa Cruz Sostenible, abre hasta el 30 de abril la exposición fotográfica “Antropoceno, Cambio Climático”, en la sala de arte del Parque García Sanabria. Esta exhibición, que nace con el objetivo de seguir sensibilizando a la ciudadanía sobre las consecuencias del modelo actual de desarrollo y, al mismo tiempo, poner en valor alternativas que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático, se trata de una muestra de más de 30 imágenes del fotógrafo Fernando Moleres, que invitan a la reflexión sobre el impacto de la actividad humana en el planeta.
El Museo TEA Tenerife Espacio de las Artes expone de martes a domingo, de 11:00 a 20:00 horas, “Cándido Camacho. Ritos del deseo”. La colección, que está disponible hasta el 14 de junio, reúne por primera vez desde 1995 la obra de Cándido Camacho desde 1969 hasta 1992, período en el que llevó a cabo una producción artística muy fructífera donde destacan series como “El mito de los cuerpos” o “La Palma”.
A su vez con el mismo horario, el TEA exhibe “Para que podamos vivir. La Laguna 1968-1983”, de. A pesar de que la ciudad de Laguna fuera uno de los principales puntos de agitación cultural y política de Canarias durante los estertores de la dictadura y de la Transición, esta fue interpretada desde una mirada patrimonial y turística, asociada a su trazado y su valor arquitectónico propios de una ciudad colonial histórica. Esta exposición, que estará disponible hasta el 5 de julio, invita a visitar esta contradicción, reivindicando la ciudad no sólo como conjunto histórico sino como un territorio vivo.
El Museo TEA Tenerife Espacio de las Artes, por medio del Gabinete Óscar Domínguez, presenta “Óscar Domínguez. Cartas a Marcelle Ferry”. El objetivo del gabinete es exponer de forma permanente la obra del artista canario y comienza con la exhibición de la correspondencia entre él y su amante, la escritora Marcelle Ferry.
El Espacio Cultural de la Fundación CajaCanarias en Santa Cruz acoge la exposición “Sombras y poemas” del escultor barcelonés Jaume Plensa, visitable de forma gratuita hasta el 13 de junio, en horario de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados de 10:00 a 14:00 horas. La muestra reúne cerca de un centenar de obras que abordan identidad, espiritualidad, lenguaje e introspección a través de la escultura.
La Galería Bibli hospeda, de lunes a viernes y hasta el 15 de mayo, la exposición “Knife 1976-2026” de Fernando Álamo, una muestra que permanece como corte fundacional: el primer cuchillazo consciente en una trayectoria que, medio siglo más tarde sigue interrogando las mismas heridas ahora con pincel, antes con proyector y cuchillo.
Música y conciertos
La Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife regresa esta tarde a la Plaza del Príncipe con un nuevo concierto incluido en la temporada 2025/2026, dentro de su tradicional programación semanal al aire libre. La cita, de acceso libre hasta completar aforo, tendrá lugar a las 18:00 horas y vuelve a consolidarse como uno de los encuentros culturales más arraigados en la vida musical de la ciudad.
Bajo la dirección de Juan Antonio Domínguez Martín, el programa ofrecerá un repertorio variado que combina grandes obras del repertorio clásico con composiciones contemporáneas para banda. Entre las piezas destacadas figuran la célebre Obertura 1812 de Piotr Ilich Tchaikovsky y la Sinfonía sobre motivos de zarzuela de Francisco Asenjo Barbieri, junto a creaciones de autores como Thomas Doss, Stephen Bulla y Naohiro Iwai, configurando una propuesta musical atractiva y accesible para todos los públicos.
La Escuela Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife conmemorará el Día del Libro con la celebración de El Camino, una propuesta cultural que fusiona música y literatura en un mismo escenario. El evento, concebido como un encuentro entre la palabra y el sonido, invita al público a sumergirse en una experiencia en la que la narrativa y la interpretación musical dialogan para dar vida a las emociones que despiertan los libros.
La cita tendrá lugar el mañana, a las 19:00 horas, en la sede de la propia Escuela Municipal de Música, con entrada libre hasta completar aforo. A través de los acordes de la guitarra y la evocación literaria, esta iniciativa busca poner en valor el poder transformador de la lectura y su capacidad para emocionar, en una velada pensada para todos los públicos.
La propuesta musical de Crudo Bar es una iniciativa que durante todo el mes apuesta por la música en vivo y la cultura de club con un enfoque abierto y participativo. Este jueves, a las 22:00 horas, tendrá lugar una sesión centrada en ritmos como el boogaloo, la salsa, la cumbia o el hip hop, mientras que el sábado se sucederán dos sesiones, a las 17:00 y a las 23:00 horas, que combinarán eclecticismo musical, global bass y sonidos tropicales, consolidando este espacio como punto de encuentro para públicos diversos.
Mañana, el Café Teatro Rayuela acoge la actuación de David Minguillón, Ancor Miranda y Agustín Buenafuente, tres músicos que ofrecerán una sesión en directo caracterizada por la fusión de estilos y el virtuosismo instrumental, con protagonismo de la guitarra, la batería y el bajo.
Este sábado dará comienzo una nueva serie de encuentros musicales que se desarrollarán a lo largo de 2026, en los que las agrupaciones folclóricas de los distintos distritos del municipio serán las grandes protagonistas. En esta primera cita participarán formaciones representativas del Distrito Ofra, en una jornada concebida para poner en valor la riqueza y diversidad de la tradición musical canaria.
El encuentro tendrá lugar en la Plaza de La Alameda de Santa Cruz, con dos pases abiertos al público y de entrada libre hasta completar aforo: el primero a las 12:00 horas, con la participación de A.F. Alborada Canaria, A.F.C. Con Nuestra Gente Chincanayro y A.F. Delicias del Teide; y el segundo a las 17:30 horas, en el que actuarán G.F.C. Itamar, A.C.F. Jariguo, A.C.R. Los Aceviños y A.F. Santo Ángel. Cada sesión contará con una duración aproximada de dos horas, ofreciendo a la ciudadanía una amplia muestra del folclore local en un entorno accesible y participativo.
También el sábado, el Espacio La Granja será escenario del concierto ‘Lo puro’, del timplista y compositor Hirahi Afonso, quien presenta un repertorio en el que combina la raíz folclórica canaria con influencias mediterráneas, jazz y ritmos latinos, en una propuesta contemporánea que dialoga con la tradición.
El domingo continúa el ciclo Primavera Musical 2026 en el Auditorio de Tenerife, una iniciativa que reúne a distintas bandas de música de la isla y que promueve la difusión del repertorio bandístico. Ese mismo día, a las 12:00 horas, el Templo Masónico acoge Armonías del Templo, un concierto que explora la relación entre la música clásica y la masonería a través de obras de Mozart, Haydn y Schubert, acompañado de contextualización histórica.
La programación musical se completa con Jumping Jacks, concierto de jazz en el Café Teatro Rayuela el domingo, y con la experiencia Vino, música y poesía, el viernes 24 de abril a las 20:00 horas en Bon Vivant, que combina la degustación enológica con la poesía y la selección musical en un formato sensorial.
Teatro y artes escénicas
El Auditorio de Tenerife acoge los días 23 y 24 de abril las 17 Jornadas de Inclusión en las Artes Escénicas, un encuentro que, bajo el lema “Desplazamientos: escenarios de resistencia”, reflexiona sobre los fenómenos migratorios y su impacto en la creación escénica contemporánea, reuniendo a profesionales del sector en un espacio de análisis y debate.
Dentro de este marco, el jueves 23 a las 21:00 horas se presenta ‘Mahmud y no solo Mahmud’, un espectáculo de circo contemporáneo de la compañía Puntocero que combina teatro físico, música y acrobacias para narrar la historia real de un joven migrante africano, abordando cuestiones como la movilidad, la desigualdad y las consecuencias del contexto geopolítico.
El viernes 24 de abril, el Espacio La Granja programa ‘Polígono’, una pieza de teatro documental galardonada que reconstruye la memoria colectiva de los primeros habitantes de Jinámar a través de testimonios reales, poniendo en valor la experiencia comunitaria y los procesos sociales vividos en este entorno.
El sábado 25 de abril, el Café Teatro Rayuela acoge ‘El desmadre’, un monólogo de Amalia Pages que, desde el humor, aborda la experiencia de la maternidad contemporánea con una mirada crítica y cercana. Ese mismo día, el Auditorio de Tenerife presenta la ópera ‘El castillo de Barbazul’, de Béla Bartók, en una producción que destaca por su propuesta escénica y musical.
La jornada se completa con la propuesta teatral de Fussion Producciones en L’Incanto, una comedia que, a través de situaciones humorísticas, explora el choque generacional entre los años 80 y la actualidad, abordando temas sociales desde una perspectiva ligera y accesible.
Cine y audiovisual
El jueves 23 de abril, el Espacio La Granja acoge la proyección de ‘La Alegría (1950)’, dentro del ciclo “Bergman antes de Bergman”, que permite al público acercarse a las primeras obras del cineasta sueco y a su evolución narrativa, en una sesión que combina interés cinematográfico e histórico.
Por su parte, el TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta del 24 al 26 de abril ‘La partitura del cosmos’, una película que explora la relación entre el lenguaje musical y la estructura del universo, proponiendo una reflexión audiovisual que conecta ciencia, arte y sonido.
Danza
La danza contemporánea estará representada por ‘Delicada caída’, de la compañía Provisional Danza, en el Teatro Victoria. La pieza, que se podrá ver los días 25 y 26 de abril, plantea una exploración escénica en torno al miedo y la incertidumbre, utilizando el movimiento como herramienta para expresar emociones universales y generar una conexión directa con el espectador.
Actividades culturales y otros eventos
El Premio Ciudad de Santa Cruz Novela Negra Criminal 2026, que cuenta con una dotación económica de 3.000€, es uno de los pocos del género negro en España que se otorgan a una obra ya publicada, no a un manuscrito. La obra ganadora se dará a conocer este 23 de abril coincidiendo con el Día del Libro, en un acto que tendrá lugar en TEA.
Las novelas finalistas para la presente edición son “Las tres muertes de Sarah Colbert” de Arantxa Rufo, novela de intriga y suspense que se centra en la investigación de una muerte en extrañas circunstancias; “Jotadé” de Santiago Díaz,es la primera entrega dedicada a un policía gitano capaz de moverse en los límites de la legalidad; “Bacon”, de Annika Brunke, galardonada con el II Premio Alexis Ravelo de Novela Negra en 2025, una obra que mezcla suspense criminal, humor y crítica social; y “Wendy”, de Eugenio Fuentes, obra que narra la desaparición de una joven tras la filtración de un vídeo de contenido sexual en redes sociales.
El Premio Ciudad de Santa Cruz Novela Negra Criminal 2026 se entregará en el mes de octubre, como ya viene siendo habitual en ediciones anteriores para dar oportunidad de leerlo en los diferentes clubes del festival.
También hoy, el Espacio Cultural CajaCanarias acoge la Sesión de Micro Abierto, de 17:00 a 19:00 horas, una iniciativa vinculada al Día del Libro que invita a la participación ciudadana en un entorno expositivo, fomentando la creatividad y el intercambio cultural. Luego, a partir de las 19:00 horas, se celebra la presentación del libro ‘Guanches. Relatos de nuestro mundo ancestral’, del investigador José Farrujia, en un acto que combina divulgación histórica, coloquio y música en directo.
Mañana, el Espacio Price acoge INnoBar 2026, un evento que combina reflexión, creatividad y ocio a través de la ponencia de la guionista y actriz Marta González de Vega y una sesión musical posterior.
El sábado, el TEA presenta ‘Por Asalto – Las posiciones de la lengua’, una propuesta de artes vivas que reúne a distintas creadoras en torno al lenguaje y su dimensión performativa, generando un espacio de diálogo entre palabra, cuerpo y creación contemporánea.
Finalmente, ese mismo día, el Auditorio de Tenerife acoge el concierto de Estrenos de composición del Conservatorio Superior de Música de Canarias, una cita que pone en valor el talento emergente del alumnado en los ámbitos de composición, interpretación y musicología.
Esta tarde, a las 20:00 horas, la Asociación Cultural Equipo PARA organiza el Encuentro de Mujeres del Audiovisual, una iniciativa concebida como espacio de intercambio entre profesionales y creadoras del sector. La actividad propone compartir experiencias, miradas y procesos creativos, fomentando el diálogo y la construcción colectiva en el ámbito audiovisual. Durante la sesión se proyectará el vídeo musical “En línea”, de la realizadora Belén Jiménez, una pieza que aborda la memoria y los vínculos personales a través de la música.
Mañana, a las 19:30 horas, se celebra en Equipo PARA el encuentro “Lucha ecologista en Canarias: pasado, presente y futuro”, un espacio de reflexión y debate centrado en la evolución del movimiento ecologista en las islas. La actividad contará con la participación de representantes de colectivos como La Cernícala (La Palma), ATAN (Tenerife) y Ben Magec (Gran Canaria), quienes analizarán los retos actuales del activismo ambiental y su proyección futura en el contexto canario.
Por su parte, el sábado 2, a las 20:30 horas, tendrá lugar Tacet Tacet Tacet, una propuesta escénica del artista Fra Zedde que combina música electrónica experimental y creación audiovisual en directo. Inspirado en la obra 4’33” de John Cage, el proyecto explora diferentes paisajes sonoros a través de géneros como glitch, ambient, drone o neofolk, integrando visuales dinámicos en tiempo real para ofrecer una experiencia inmersiva al público. La cita es en la sede de Equipo PARA (calle La Marina, 4).