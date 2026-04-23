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La Policía Nacional confirma que el cuerpo sin vida de Pablo, localizado hoy en Tegueste, no presenta signos de violencia

El hombre, de 60 años, se encontraba desaparecido en Tenerife desde el 21 de abril
Pablo R. P, desaparecido en Tenerife. | SOS Desaparecidos
La Policía Nacional confirma que el cuerpo sin vida de Pablo. | Foto: SOS Desaparecidos
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Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han localizado este jueves, en un sendero del municipio de Tegueste, el cuerpo sin vida de Pablo, un hombre de 60 años que desapareció el pasado 21 de abril en San Cristóbal de La Laguna.

La alerta de búsqueda se activó desde el pasado miércoles, cuando la Asociación SOS Desaparecidos emitió un mensaje para tratar de localizar a Pablo, sobre el que no se tenía ningún dato acerca de su paradero.

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Tras la localización del cadáver, la Policía Nacional descartó signos de violencia o criminalidad en el cuerpo.

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