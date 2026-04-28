El Tranvía de Tenerife cambia horarios y recorridos por el Baile de Magos de Santa Cruz y el puente de mayo

El Tranvía de Tenerife pondrá en marcha un dispositivo especial para afrontar la movilidad prevista durante el próximo puente de mayo y la celebración del tradicional Baile de Magos en Santa Cruz de Tenerife.
La compañía adaptará tanto las frecuencias como los recorridos de las líneas 1 y 2 para garantizar el servicio durante las jornadas festivas.
Sábado 2: cambios por el Baile de Magos
El sábado día 2, el servicio comenzará con normalidad con frecuencias de 8 y 10 minutos durante la mañana. Sin embargo, la operativa sufrirá una modificación significativa a partir de las 19:00 horas.
Con motivo de la celebración del Baile de Magos en el centro de la capital, la Línea 1 limitará su trayecto. Los convoyes circularán exclusivamente entre las paradas de La Trinidad y Teatro Guimerá.
Por razones de seguridad vinculadas al evento, las estaciones de Fundación e Intercambiador quedarán fuera de servicio a partir de la hora mencionada.
Este tramo reducido se mantendrá operativo de forma ininterrumpida durante toda la noche del sábado al domingo.
Así funcionará el tranvía el viernes 1 y el lunes 4
El dispositivo también contempla ajustes para los días festivos del puente:
- Viernes 1 de mayo: El tranvía funcionará con frecuencias de día festivo. En la Línea 1, los intervalos de paso serán de entre 12 y 15 minutos, mientras que en la Línea 2 oscilarán entre los 15 y 20 minutos.
- Lunes 4 de mayo: Al tratarse de un festivo local en Santa Cruz, Metrotenerife ha reforzado el servicio. La Línea 1 circulará cada 6 minutos en las horas centrales del día para absorber la demanda. Por su parte, la Línea 2 mantendrá intervalos de paso de 12 y 15 minutos.
Servicio del fin de semana
Uno de los pilares de este plan especial es que la Línea 1 operará sin interrupciones durante todo el fin de semana, facilitando los desplazamientos nocturnos entre los municipios de Santa Cruz y La Laguna, siempre bajo la restricción de recorrido en la zona centro durante la noche del sábado.
Metrotenerife recomienda a los usuarios planificar sus trayectos con antelación y recuerda que toda la información detallada está disponible en su página web oficial y en sus perfiles oficiales de redes sociales (X, Facebook e Instagram).