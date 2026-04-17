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Huelga en 5 aeropuertos de Canarias: guía de derechos para reclamar hasta 600 euros si afecta a tu vuelo

Organizaciones de consumidores recuerdan que recuerdan que las aerolíneas deben garantizar asistencia, hotel y reembolsos ante el paro indefinido de controladores
Huelga en 5 aeropuertos de Canarias: guía de derechos para reclamar hasta 600 euros si afecta a tu vuelo
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La conectividad aérea del Archipiélago se enfrenta desde hoy, viernes 17 de abril, a un escenario de incertidumbre. Los sindicatos USCA y CCOO han iniciado una huelga indefinida en las torres de control gestionadas por la empresa Saerco, una movilización que afecta directamente a la operativa de cinco aeropuertos canarios: Lanzarote (César Manrique), Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera.

El conflicto, que a nivel nacional suma un total de 14 instalaciones, responde a lo que los trabajadores califican como un “problema estructural”. Denuncian una sobrecarga de trabajo, falta de reposición de bajas y cambios de turno con escaso margen, factores que, según advierten, comprometen la seguridad aérea debido a la fatiga y el estrés de la plantilla.

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Servicios mínimos establecidos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado los servicios mínimos para garantizar la movilidad esencial:

  • 100%: Vuelos de emergencia, traslados policiales, de Estado y vigilancia.
  • Entre el 66% y el 83%: Vuelos domésticos hacia territorios no peninsulares (Canarias y Baleares).
  • Entre el 51% y el 59%: Vuelos internacionales y peninsulares con alternativa de transporte superior a cinco horas.
  • Entre el 34% y el 36%: Vuelos peninsulares con alternativa inferior a cinco horas.

Derechos del pasajero afectado por la huelga

Ante las posibles cancelaciones o retrasos derivados de la protesta, organizaciones de consumidores como Facua y OCU recuerdan a los viajeros la vigencia del Reglamento Europeo 261/2004.

Los afectados tienen los siguientes derechos garantizados:

1. Información y transporte alternativo
La aerolínea debe ofrecer al pasajero la elección entre el reembolso íntegro del billete (que debe hacerse efectivo en un plazo de siete días) o la conducción hasta el destino final mediante un transporte alternativo lo más rápido posible.

2. Derecho de asistencia
Si la cancelación o el retraso prolongado ocurre cerca de la hora de salida, la compañía está obligada a proporcionar gratuitamente:

  • Comida y refrescos suficientes.
  • Alojamiento en un hotel si es necesario pernoctar o si se requiere una estancia adicional a la prevista por el pasajero.
  • Transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento.

3. Compensaciones económicas
La OCU recuerda que, además del reembolso, los viajeros pueden reclamar una compensación adicional que oscila entre los 250 y los 600 euros, dependiendo de la distancia del vuelo y de si la aerolínea ofreció o no un transporte alternativo con márgenes horarios específicos.

Impacto en la seguridad y el diálogo

Desde el comité de huelga subrayan que la seguridad aeronáutica es “incompatible” con una plantilla sometida a incertidumbre permanente y falta de descansos obligatorios.

Pese a que sindicatos y empresa se reunieron este miércoles para intentar desconvocar la acción, la falta de acuerdo sobre las plantillas y los cuadrantes de descanso ha mantenido la convocatoria indefinida, que se suma a la presión operativa en otros puntos del país, como Sevilla, que afronta este fin de semana una alta demanda de vuelos comerciales.

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