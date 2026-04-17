Icod se planta ante el “ninguneo” por la playa de San Marcos: “Estamos hartos de ser los magos del Norte”

El Pleno del Ayuntamiento de Icod de los Vinos aprobó ayer una propuesta de Alcaldía para instar a la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias a que remita y formalice a la mayor brevedad la documentación y la solicitud que proceda ante el órgano ambiental competente, para posibilitar el inicio y la continuación del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto de recuperación de la playa de San Marcos. Lo mismo le requiere a Puertos Canarios con el informe sectorial preceptivo, necesario para la tramitación y aprobación definitiva del mismo.
Contra toda previsión, Coalición Canaria (CC), grupo mayoritario de la oposición, apoyó la iniciativa que salió adelante por unanimidad al contar con los votos de los concejales del Gobierno (Alternativa Icodense y PSOE), el Partido Popular (PP), y los dos ediles no adscritos en un salón de plenos y abarrotado de vecinos ante el gran interés que genera la rehabilitación de este enclave costero.
Tras leer en su primera intervención la propuesta, en la segunda, el alcalde, Javier Sierra, pidió el apoyo de todos los grupos políticos porque Icod “está harto del ninguneo, de ser los magos del Norte y los rezagados”, y advirtió que “no va a aceptar más demoras injustificadas y silencios”. También dejó claro que el proyecto no nació en este mandato sino en 2017 y recordó, de la misma manera que lo hizo el portavoz del PSOE, Gerardo Rizo, el referéndum fallido de 2022 que se realizó con informe desfavorable, y la dimisión del Consejo Municipal de Recuperación de este enclave en 2020, a excepción de CC, por discrepancias con el exalcalde Francis González. Por lo tanto, añadió, “es hora que la Viceconsejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias que dirige nos apoye”.
Fue en el viceconsejero, a quien en muchas ocasiones se refirieron como “el gran ausente”, en el que recayeron la mayoría de las acusaciones respecto a los retrasos en el proyecto. No solo por parte del Javier Sierra sino también de Gerardo Rizo y de la portavoz del PP, Coromoto Yanes, pese a los esfuerzos de Mercedes Vera, por eximirlo de cualquier responsabilidad.
Esta última acusó al Gobierno municipal “de haber generado una guerra” y de “buscar su oportunidad política” con este asunto. “Si no viene la borrasca Therese y rompe la acera, ¿estaríamos hablando de la playa?”, se preguntó. La portavoz se pronunció en la misma línea que lo hizo en los últimos días su excompañero Francis González. Insistió en que el Ayuntamiento perdió “un tiempo precioso de tres años” remitiendo el expediente a otras administraciones y planteó una enmienda “para seguir el camino correcto” que fue rechazada por el resto de grupos.
No obstante, dejó claro que “CC no iba a quedarse fuera” y anunció el apoyo de su grupo a la propuesta “aún sabiendo que el camino no es el correcto” porque “ha trabajado siempre por y para la playa de San Marcos”.
Coromoto Yanes valoró que la reforma de la playa, “un proyecto histórico, complejo y esperado por este municipio” se trate en el Pleno “que es donde debería, no en redes sociales”. En este sentido, abogó por conseguir consenso y seguir trabajando junto con la plataforma ciudadana SOS Playa de San Marcos, que convocó una concentración en la sede del Gobierno de Canarias el próximo 16 de mayo para reclamar soluciones a la actual situación.
“Que necesidad de llegar a este punto y a una manifestación cuando este asunto se desatasca en los despachos”, sostuvo.
Gerardo Rizo le achacó a los concejales nacionalistas que la enmienda de CC fuera realizada por Francis González y “que defendieran en el pleno lo que él defiende mientras está en el Gobierno de Canarias”. En este sentido, dijo que “la única persona que puede convencer a Francis González de apoyar el proyecto desde su cargo actual es el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, cuando vea la manifestación el día 16 de mayo”.
Rizo confesó que “se perdía” en la parte competencial de este asunto y por lo tanto, “no iba a entrar en este tipo de batallas y tampoco en las partidistas”. “Sí sé -aclaró- “que la ciudadanía dice que nos pongamos de acuerdo en este asunto”.
El alcalde hizo una reflexión final para aclarar que la situación actual de la playa de San Marcos “no es fruto de la casualidad sino de un retraso de tres años a una actuación que es necesaria y está planificada”, y por eso lanzó un vídeo a través de las redes sociales para exponer “el bloqueo político” al que está expuesta y desmontar con la cronología “cualquier intento de confundir a la ciudadanía”.