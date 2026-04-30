¿Estará en tu barrio la mejor charcutería de España? Buscan en Canarias al mejor charcutero o charcutera

El sector gastronómico español vive una metamorfosis sin precedentes que pone el foco en el comercio de proximidad. La tradicional imagen del mostrador evoluciona hacia conceptos boutique donde el producto es el rey. En este escenario nacen las Joyas de la Charcutería 2026, un ambicioso certamen nacional que tiene como objetivo identificar y premiar a los establecimientos que están liderando la vanguardia del sabor y la gestión en todo el país, con una mirada muy especial puesta en el talento de Canarias.
Joyas de la Charcutería 2026: El gran escaparate en IFEMA Madrid
La primera edición de este reconocimiento se celebrará en el marco de CharcutExpo 2026, la gran feria internacional dedicada a la charcutería, la gastronomía regional y la cultura del queso que tendrá lugar los días 16 y 17 de junio en IFEMA Madrid. Para los profesionales de Tenerife, Gran Canaria y el resto del archipiélago, esta cita representa una oportunidad histórica de proyección nacional. La organización ha diseñado un sistema de premios que garantiza visibilidad local: se entregarán una, dos o tres “Joyas Charcuteras” por cada provincia española, basándose en la excelencia del servicio y el producto.
Participar en este evento no es solo optar a un galardón, sino formar parte del primer gran mapa del talento charcutero de España. El jurado valorará aspectos que van mucho más allá de la calidad intrínseca del género, poniendo el foco en la capacidad de los negocios para conectar con las nuevas generaciones de consumidores a través del diseño, la tecnología y la sostenibilidad.
Categorías y requisitos para los profesionales canarios
El certamen Joyas de la Charcutería 2026 está abierto a una amplia gama de modelos de negocio: desde la charcutería tradicional de mercado hasta las secciones especializadas de grandes superficies, pasando por cadenas y nuevos conceptos de tienda gourmet que operen en territorio nacional. Los interesados tienen hasta el próximo 31 de mayo para presentar sus candidaturas en las siguientes categorías:
- Innovación y tecnología: Para aquellos que han implementado herramientas digitales en la venta o gestión.
- Diseño y experiencia de cliente: Negocios que han transformado el acto de compra en un momento sensorial.
- Producto de calidad y sostenible: Centrado en la trazabilidad y el respeto al medio ambiente.
- Nuevos conceptos de charcutería: Propuestas disruptivas que redefinen el modelo de negocio tradicional.
El futuro de la charcutería: Un sector en plena revolución
La celebración de las Joyas de la Charcutería 2026 coincide con un momento de profunda reflexión en el sector. La charcutería ya no es un simple punto de despacho; se ha convertido en un espacio de asesoramiento experto donde el “oficio” es el valor diferencial. En Canarias, donde la cultura del queso y el embutido artesano tiene un peso específico en la dieta y la economía local, este reconocimiento puede suponer un impulso definitivo para las pequeñas empresas familiares que han sabido modernizarse sin perder su esencia.
La Gran Gala de premios, que se celebrará el 17 de junio en Madrid, será el punto de encuentro de fabricantes, distribuidores y expertos. Allí se pondrá nombre y rostro a quienes están renovando el sector desde el mostrador. Si regentás o conoces un establecimiento que destaque por su selección de productos o por su atención exquisita, el camino hacia la excelencia nacional pasa por este certamen.