El cambio de tiempo ya es una realidad en el Archipiélago. La lluvia y frío en Canarias se han convertido en los protagonistas de este lunes, especialmente en las islas de mayor relieve. Según el último informe de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el norte y el este de las islas capitalinas, junto a la provincia occidental, vivirán una jornada marcada por la inestabilidad y un descenso térmico que se hará notar desde primeras horas.
La presencia de nubosidad de evolución y la entrada de vientos del noroeste han modificado el panorama meteorológico, dejando atrás los días de sol radiante para dar paso a un ambiente mucho más invernal en las zonas altas.
El Hierro y Tenerife: Los puntos con más lluvia y frío en Canarias
Si nos preguntamos dónde se sentirá con más fuerza la bajada de los termómetros, la respuesta es clara: El Hierro. La isla del meridiano registrará la temperatura mínima más baja de toda la comunidad autónoma, con apenas 12 grados centígrados. Este frío, sumado a la humedad, generará una sensación térmica aún menor en las zonas de cumbre.
Por su parte, la lluvia y frío en Canarias también se ensañarán con Tenerife. En la isla picuda, las temperaturas máximas en la costa no superarán los 22 grados, un descenso notable comparado con jornadas anteriores. Además, la Aemet advierte que la probabilidad de precipitaciones es muy alta en las vertientes norte y este, especialmente durante la segunda mitad del día, cuando las nubes se vuelvan más compactas.
Gran Canaria: Precipitaciones tras el mediodía
Gran Canaria no se librará de la inestabilidad. Aunque la mañana comenzó con intervalos de cielos poco nubosos, la previsión para la tarde es radicalmente distinta. Se esperan precipitaciones débiles y ocasionales que afectarán principalmente al interior de la isla.
En las zonas de medianías de Gran Canaria, los termómetros también sufrirán un descenso moderado. Las mínimas en la isla se situarán en torno a los 17 grados, marcando una jornada de chaquetas y paraguas para quienes residan fuera de las zonas costeras del sur.
Viento fuerte y calima residual en las islas orientales
A pesar de la lluvia y frío en Canarias, en Lanzarote y Fuerteventura el fenómeno principal será la calima en altura, aunque con tendencia a remitir a lo largo de la tarde. Sin embargo, no hay que bajar la guardia con el viento; soplará del noroeste de forma moderada, pero con intervalos de fuerte en las costas del oeste y en el extremo noreste de las islas.
Este viento aumentará la sensación de frío en las zonas expuestas, por lo que la Aemet recomienda precaución en los litorales de las islas con mayor orografía.