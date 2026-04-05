El Gobierno de Canarias ha dado luz verde al proyecto técnico para construir 59 viviendas protegidas en el municipio de Arona.
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad invertirá 16 millones de euros en esta promoción pública, que también incluirá plazas de garaje. Esta actuación forma parte de un plan regional más amplio para paliar la falta de alojamiento asequible en las islas.
Las nuevas viviendas se ubicarán en la parcela “Marazul”, situada entre las calles Astrón y Estrella Polar. Este proyecto en Arona es el primero de un expediente que contempla un total de 159 inmuebles repartidos por otros puntos de Tenerife, como Adeje y Guía de Isora.
La iniciativa cuenta con el respaldo financiero de los fondos europeos Next Generation.
El proyecto técnico aprobado incluye todas las instalaciones necesarias, desde fontanería y electricidad hasta sistemas térmicos.
El Ejecutivo regional acelera así los trámites para que la construcción de estas viviendas de promoción pública sea una realidad en el sur de la isla. Además de Tenerife, el plan de vivienda llegará también a los municipios de Arrecife y Santa Lucía de Tirajana.