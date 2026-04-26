Alejandro Ramos Sánchez y Martina Torres Navarro, elegidos Mago y Maga Infantil de las Fiestas de Mayo

Alejandro Ramos Sánchez y Martina Torres Navarro son los nuevos Mago y Maga Infantil de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026. Los menores, en representación de Luis Báez Sosa y Asociación Cultural Idayra, respectivamente, desfilaron en la tarde de este domingo por el escenario de la plaza de La Candelaria ataviados con los trajes tradicionales de Hombre de Tacoronte según lámina de Alfred Diston 1825-1829 y Mujer de Gran Canaria en traje de diario.
La corte de honor de la Maga Infantil estuvo compuesta por Sara Adriana Pérez Alonso, Lucía Évora Febles y Gia Mora Dorta, mientras que la del Mago Infantil, resultó conformada por Owen García Delgado, Diego González Rodríguez y Abraham Daniel Quintero Guarecuco.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, fue el encargado de colocar las respectivas bandas a los ganadores, mientras que el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, entregó los galardones a sendas cortes de honor.
La plaza de La Candelaria registró un lleno absoluto para disfrutar de un espectáculo musical que contó con la participación de 20 niñas y 10 niños. Paula Álvarez fue la encargada de dirigir una gala amena y entretenida con la producción artística de Yeray Piñero, donde un musical infantil se encargó de dar valor al trabajo artesano
El jurado que designó al nuevo Mago y Maga infantil de las fiestas fundacionales estuvo compuesto por María del Carmen Almenara Ramos, técnica especialista en Moda y Artesana en Indumentaria tradicional canaria, miembro del Consejo Sectorial de Indumentaria Tradicional del Cabildo de Tenerife; Concepción Rodríguez González, directora del Centro de Artesanía de La Guancha; Conchy Pérez de la Cruz, tejedora de vestimenta tradicional canaria; Ruth Estévez Hernández, estudiosa y conocedora de vestimenta tradicional canaria; Eva Mena Hernández, componente del grupo folclórico infantil Princesa Iraya y conocedora de vestimenta tradicional canaria.