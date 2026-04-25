María Elena González, Reina de Los Mayores de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife

María Elena González Ramírez, ataviada con el traje típico Mujer del Miradero según Alfred Diston y en representación de asociación Aula de Cultura del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, es la nueva Reina de los Mayores de las Fiestas de Mayo. La gala, la segunda consecutiva dedicada a los mayores en la historia de las fiestas fundacionales, se celebró anoche en la plaza de La Candelaria, y contó con la participación de 20 candidatas, que desfilaron ataviadas con la indumentaria típica canaria en un espectáculo repleto de emoción y sorpresas.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, entregó el cetro y la banda a la Reina, mientras que el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, otorgó los galardones a su corte, que quedó compuesta por la primera dama de honor, Candelaria Catalina Felipe Hernández, con el traje Transición de Tenerife, en representación de la asociación Cultural Farutes del Atlántico; y María Concepción Zamorín Fernández, con el traje Manto y Saya de Tenerife, que se proclamó como segunda dama de honor, en nombre de la asociación Músico Cultural Masa Coral Tinerfeña.
El galardón de tercera y cuarta dama de honor recayó en María Ascención González Martín, y Juana María Hernández Díaz, respectivamente. La primera con el traje de Vendimiadora del Norte, en representación de asociación de vecinos Los Campitos, y la segunda con el traje Mujer de Icod del Alto, representando a la asociación de mayores y agrupación folclórica Santo Ángel.
El espectáculo, organizado por Fiestas, estuvo dirigido por Paula Álvarez con producción artística de Yeray Piñero, y conducido por la periodista Puchi Méndez. El acto contó con las actuaciones de la humorista Yaneli Hernández, y las voces de Goyo Tavío, Mary Encinoso, Isabel González y la figuración de Añate, además de María Jesús y su acordeón, que levantó al público con su popular tema Los Pajaritos.
El alcalde apuntó que “la gala ha funcionado mejor incluso que la primera, lo que reafirma crear este espacio para nuestras mayores”, palabras compartidas por el concejal de Fiestas.